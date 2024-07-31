Киновселенная Marvel: в Краснодаре в кино покажут фильм «Дэдпул и Росомаха»
В кинотеатрах Краснодара фильм выйдет под другим названием (18+)
Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 3 августа выход на большие экраны фильма «Дэдпул и Росомаха». Ленту будут показывать под названием «Напугай меня».
В мировом прокате фильм Шона Леви о болтливом наёмнике Дэдпуле стартовал 26 июля.
По сюжету Дэдпул (Райан Рейнольдс) решил завязать с былыми приключениями и спокойно пожить со своей невестой Ванессой (Морена Баккарин). Однако наемника вырывают из рутины и домашнего уюта. Дэдпулу придется отправиться на новое задание, а заодно и поладить с другим супергероем — Росомахой (Хью Джекман).
В Краснодаре фильм покажут в кинотеатрах:
- «Монитор СБС»;
- «Монитор на Красной Площади»;
- «Монитор Сити de Luxe».
Билеты в выходные стоят от 260 рублей, в будни — от 180 рублей.
Как писали Юга.ру, Фестиваль уличного кино пройдет в амфитеатре парка «Краснодар».