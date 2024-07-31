Киновселенная Marvel: в Краснодаре в кино покажут фильм «Дэдпул и Росомаха»

Краснодарский край, В мире

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  • © Скриншот с сайта www.kinopoisk.ru/film/1008444/stills/page/1/
    © Скриншот с сайта www.kinopoisk.ru/film/1008444/stills/page/1/

В кинотеатрах Краснодара фильм выйдет под другим названием (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 3 августа выход на большие экраны фильма «Дэдпул и Росомаха». Ленту будут показывать под названием «Напугай меня». 

В мировом прокате фильм Шона Леви о болтливом наёмнике Дэдпуле стартовал 26 июля.

По сюжету Дэдпул (Райан Рейнольдс) решил завязать с былыми приключениями и спокойно пожить со своей невестой Ванессой (Морена Баккарин). Однако наемника вырывают из рутины и домашнего уюта. Дэдпулу придется отправиться на новое задание, а заодно и поладить с другим супергероем — Росомахой (Хью Джекман).

В Краснодаре фильм покажут в кинотеатрах:

  • «Монитор СБС»;
  • «Монитор на Красной Площади»;
  • «Монитор Сити de Luxe».

Билеты в выходные стоят от 260 рублей, в будни — от 180 рублей.

Как писали Юга.ру, Фестиваль уличного кино пройдет в амфитеатре парка «Краснодар».

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар

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Киновселенная Marvel: в Краснодаре в кино покажут фильм «Дэдпул и Росомаха»
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