В сети появился трейлер сериала про Бенито Муссолини

Канал Sky поделился первым тизер-трейлером сериала «М. Сын века». Проект расскажет о Бенито Муссолини (18+)

YouTube-канал Sky TV поделился коротким роликом сериала «М. Сын века». Проект расскажет о лидере итальянской фашистской партии Бенито Муссолини. Одноименный роман Антонио Скурати 2018 года лежит в основе сериала. Стефано Бисес («Новый Папа») и Давиде Серино («1992») адаптировали художественную версию под сценарий.

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Лука Маринелли («Мартин Иден», «Бессмертная гвардия») исполнил главную роль. Джо Райт («Тёмные времена», «Искупление») выступил режиссером. Сюжет охватит период с 1919 до 1925 годы. В сезоне заявлено восемь серий. Мировая премьера «М. Сын века» состоится на Венецианском кинофестивале. Релиз сериала намечен на 2025 год.