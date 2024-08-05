В сети появился трейлер сериала про Бенито Муссолини
Канал Sky поделился первым тизер-трейлером сериала «М. Сын века». Проект расскажет о Бенито Муссолини (18+)
YouTube-канал Sky TV поделился коротким роликом сериала «М. Сын века». Проект расскажет о лидере итальянской фашистской партии Бенито Муссолини. Одноименный роман Антонио Скурати 2018 года лежит в основе сериала. Стефано Бисес («Новый Папа») и Давиде Серино («1992») адаптировали художественную версию под сценарий.
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