В сети появился трейлер сериала про Бенито Муссолини

В мире

Распечатать

  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Канал Sky поделился первым тизер-трейлером сериала «М. Сын века». Проект расскажет о Бенито Муссолини (18+)

YouTube-канал Sky TV поделился коротким роликом сериала «М. Сын века». Проект расскажет о лидере итальянской фашистской партии Бенито Муссолини. Одноименный роман Антонио Скурати 2018 года лежит в основе сериала. Стефано Бисес («Новый Папа») и Давиде Серино («1992») адаптировали художественную версию под сценарий.

Читайте также:

Лука Маринелли («Мартин Иден», «Бессмертная гвардия») исполнил главную роль. Джо Райт («Тёмные времена», «Искупление») выступил режиссером.

Сюжет охватит период с 1919 до 1925 годы. В сезоне заявлено восемь серий.

Мировая премьера «М. Сын века» состоится на Венецианском кинофестивале. Релиз сериала намечен на 2025 год.

Как писали Юга.ру, краснодарский центр притяжения и интеллектуального досуга «Пятница» сообщил о создании клуба любителей сериалов. Первая встреча пройдет 12 августа.

Афиша Кино Кинопрокат отдых Развлечения

Новости

Реки на дорогах, запрет на купание и отключения света: показываем обстановку в Анапе
Перед Крымским мостом 5 августа образовалась длинная пробка, в ней стоят до четырех часов
В Сочи планируют построить железную дорогу Адлер — Кисловодск
Краснодарский край в июне 2024 года назвали 43-м по доступности бензина в России
В сети появился трейлер сериала про Бенито Муссолини
Погода в Краснодаре: на смену жаре придут кратковременные дожди

Лента новостей

Реклама на сайте