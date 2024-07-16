Экологи оценили площадь сгоревшего леса под Новороссийском в 94 га. Цифра превышает официальные данные

МЧС по Краснодарскому краю заявило, что площадь пожара в урочище Сухая Щель составила 62 гектара. Специалисты из природоохранного проекта считают, что данные сильно занижены

По подсчетам экологов, выгорело не меньше 94 га можжевеловых редколесий. «94 га — это приблизительная оценка, не учитывающая горный рельеф. Кроме того, на фото не видны северный склон горы Орел и ущелья, куда тоже заходил огонь. Точную площадь можно будет оценить, когда появятся свежие космоснимки», — добавили специалисты.

16 июля природоохранный проект «Гражданская инициатива против экопреступности» сообщил , что МЧС по Краснодарскому краю минимум вдвое занизило площадь пожара под Новороссийском.

Специалисты проекта спроецировали на местность снимки последствий пожара в районе хутора Дюрсо и урочища Сухая Щель, сделанные с воздуха и опубликованные пресс-службой губернатора Краснодарского края. Данные не сошлись с официальными. 15 июля МЧС по Краснодарскому краю заявило , что площадь пожара составила 62 гектара.

Как писали Юга.ру, сильный пожар охватил поселок Сухая Щель под Новороссийском 14 июля. Спасатели эвакуировали с баз отдыха 296 человек, из них 64 ребенка. Всего от огня пострадали 68 построек.

15 июля СК возбудил уголовное дело о халатности. По предварительным данным, должностные лица администрации не обеспечили пожарную безопасность.