Экологи оценили площадь сгоревшего леса под Новороссийском в 94 га. Цифра превышает официальные данные

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/ciaec/386
    © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/ciaec/386

МЧС по Краснодарскому краю заявило, что площадь пожара в урочище Сухая Щель составила 62 гектара. Специалисты из природоохранного проекта считают, что данные сильно занижены

16 июля природоохранный проект «Гражданская инициатива против экопреступности» сообщил, что МЧС по Краснодарскому краю минимум вдвое занизило площадь пожара под Новороссийском.

По подсчетам экологов, выгорело не меньше 94 га можжевеловых редколесий.

«94 га — это приблизительная оценка, не учитывающая горный рельеф. Кроме того, на фото не видны северный склон горы Орел и ущелья, куда тоже заходил огонь. Точную площадь можно будет оценить, когда появятся свежие космоснимки», — добавили специалисты.

  • © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/ciaec/386
    © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/ciaec/386

Специалисты проекта спроецировали на местность снимки последствий пожара в районе хутора Дюрсо и урочища Сухая Щель, сделанные с воздуха и опубликованные пресс-службой губернатора Краснодарского края. 

Данные не сошлись с официальными. 15 июля МЧС по Краснодарскому краю заявило, что площадь пожара составила 62 гектара.

Как писали Юга.ру, сильный пожар охватил поселок Сухая Щель под Новороссийском 14 июля. Спасатели эвакуировали с баз отдыха 296 человек, из них 64 ребенка. Всего от огня пострадали 68 построек. 

15 июля СК возбудил уголовное дело о халатности. По предварительным данным, должностные лица администрации не обеспечили пожарную безопасность.

Новороссийск Пожароопасность Пожары Экология

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