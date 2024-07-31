Власти Анапы продлили запрет на купание в море из-за шторма
В Анапе второй день подряд действует запрет купания, однако туристов это не останавливает
31 июля мэрия Анапы сообщила о продлении запрета на купание в море еще на один день.
В сообщении сказано, что спасатели запрещают заходить в воду в связи с сильным донным течением и штормом. По прогнозам синоптиков, ветер в течение дня будет лишь усиливаться.
Жара и небольшие дожди:
«Будьте осторожны, не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску! Усильте контроль за детьми!» — добавили в мэрии.
Однако люди продолжают купаться, несмотря на предупреждения. Сегодня утром блогер Юрий Озаровский опубликовал видео с пляжей Анапы. Туристы плавают вместе с детьми, а спасателю приходится следить за отдыхающими прямо из воды.
Донное течение или тягун — опасное явление в море, которое появляется из-за оттока воды принесенной к берегу волнами. Тягун может унести человека с прибрежной территории в акваторию.
Как писали Юга.ру, мэрия Анапы 30 июля ввела запрет на купание в Черном море из-за шторма и сильного донного течения. Также запрещено использовать надувные плавсредства и катамараны.