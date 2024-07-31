Власти Анапы продлили запрет на купание в море из-за шторма

Краснодарский край

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  • Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Анапе второй день подряд действует запрет купания, однако туристов это не останавливает

31 июля мэрия Анапы сообщила о продлении запрета на купание в море еще на один день. 

В сообщении сказано, что спасатели запрещают заходить в воду в связи с сильным донным течением и штормом. По прогнозам синоптиков, ветер в течение дня будет лишь усиливаться.

Жара и небольшие дожди:

«Будьте осторожны, не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску! Усильте контроль за детьми!» — добавили в мэрии.

Однако люди продолжают купаться, несмотря на предупреждения. Сегодня утром блогер Юрий Озаровский опубликовал видео с пляжей Анапы. Туристы плавают вместе с детьми, а спасателю приходится следить за отдыхающими прямо из воды.

Донное течение или тягун — опасное явление в море, которое появляется из-за оттока воды принесенной к берегу волнами. Тягун может унести человека с прибрежной территории в акваторию.

Как писали Юга.ру, мэрия Анапы 30 июля ввела запрет на купание в Черном море из-за шторма и сильного донного течения. Также запрещено использовать надувные плавсредства и катамараны. 

Анапа Курорты и туризм Погода Черное море Штормовые предупреждения

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