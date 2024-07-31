Власти Анапы продлили запрет на купание в море из-за шторма

В Анапе второй день подряд действует запрет купания, однако туристов это не останавливает

31 июля мэрия Анапы сообщила о продлении запрета на купание в море еще на один день.

В сообщении сказано, что спасатели запрещают заходить в воду в связи с сильным донным течением и штормом. По прогнозам синоптиков, ветер в течение дня будет лишь усиливаться.