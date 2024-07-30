Сильный ветер, смерчи и угроза пожаров. В Краснодарском крае объявили сразу три штормовых предупреждения
МЧС предупредило о непогоде в последние дни июля. В Анапе из-за шторма запретили купаться в море
29 июля МЧС по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение из-за сильного дождя, ливня с грозой, градом и ветром до 20–23 м/с. Непогоду прогнозируют на 30 и 31 июля.
30 июля синоптик Михаил Леус сообщил, что во вторник и среду кратковременные грозовые дожди возможны также и в Краснодаре.
Жара и небольшие дожди:
Сегодня же Мэрия Анапы ввела запрет на купание в Черном море из-за шторма и сильного донного течения. Также запрещено использовать надувные плавсредства и катамараны.
30 июля МЧС по краю объявило еще два штормовых предупреждения. Первое — об опасности формирования смерчей над морем на участке от Анапы до района Магри в Сочи.
Также ведомство снова предупредило о высокой пожароопасности 4 и 5 класса. Предостережение действует с 30 по 31 июля.
Как писали Юга.ру, сильная магнитная буря накроет Краснодар на двое суток.