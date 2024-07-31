Коровы на дорогах, нашествие стрекоз и пингвин в море: что возмутило и удивило жителей Краснодарского края

Краснодарский край

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  • © Скриншоты из телеграм-каналов https://t.me/soch01/13916 и https://t.me/typodar/42487
    © Скриншоты из телеграм-каналов https://t.me/soch01/13916 и https://t.me/typodar/42487

В Краснодаре, Анапе, Геленджике и Новороссийске людей пугают стрекозы, жителям Мацесты коровы перегородили проезд, а в Сочи обсуждают плавающего в море пингвина

30 июля в пабликах Сочи завирусилось видео с плавающем в Черном море пингвином. Автор ролика снял птицу с берега. Подписчики стали активно обсуждать, каким образом пингвин попал в море.

Вечером того же дня научный сотрудник Кавказского заповедника Анатолий Кудахтин рассказал «Интерфаксу», что пингвин сбежал из частного зоопарка Сочи.

«Черное море — неплохая акватория для пингвина. В море много рыбы, пингвин сытый и может там жить. И вообще пингвины могут приспособиться к любой жизненной ситуации. В море ему не жарко. В ЮАР я видел как пингвины гуляют по городу. Они могут кочевать по морю и жить там долго, иногда выходить на берег», — рассказал доктор биологических наук.

«Аллигатор» на пляже, парад «тиновиков» и дельфин Игорь:

Еще одной обсуждаемой темой краснодарских пабликов стало нашествие стрекоз. Сначала рой насекомых заметили в Юбилейном микрорайоне Краснодара, а 30 июля жители Новороссийска сообщили об огромном скоплении стрекоз возле многоэтажки. Сообщения о нашествии насекомых также поступают из Геленджика и Анапы.

31 июля биолог-эколог Вениамин Голубитченко рассказал 93.RU, что такое скопление стрекоз — обычное явление.

«Сложились условия при которых их много вывелось и есть питание: комары, мухи, мошки и другие насекомые. Они из личинок, которые обитали в воде, стали взрослыми и теперь питаются в воздухе», — отметил эксперт.

«Прямо на сапборд выскакивают»:

А жителям сочинской Мацесты портят настроение коровы, которые регулярно выходят на проезжую часть, перекрывают проезд, разрушают тротуары и объедают клумбы с цветами.

31 июля телеграм-канал «Сочи №1» сообщил, что в бот-поддержку написал местный житель. Он рассказал, что уже обращался в администрацию, но власти не приняли никаких мер.

Как писали Юга.ру, Минприроды Краснодарского края устроило рейд по поиску крокодила в реке под Тимашевском.

Анапа Геленджик Животные Краснодар Курорты и туризм Новороссийск Сочи Черное море

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