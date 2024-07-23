Минприроды Краснодарского края устроило рейд по поиску крокодила в реке под Тимашевском

Жители Тимашевского района сообщили о том, что видели крокодила в реке Кирпили. Минприроды не подтвердило эту информацию

19 июля в пабликах появилась информация о том, что в Тимашевском районе завелся крокодил. Рыбак из поселка Дербентского сообщил, что видел полутораметрового каймана, а также черепаху с расколотым панцирем, которая якобы пострадала от крокодила.

Позже телеграм-канал «Типичный Тимашевск» опубликовал обращение исполняющей обязанности главы поселка Дербентского Ольги Марцун в Министерство природных ресурсов с просьбой отлова крокодила и обеспечения безопасности местным жителям.