Минприроды Краснодарского края устроило рейд по поиску крокодила в реке под Тимашевском

Краснодарский край

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  • © Фото Юга.ру
    © Фото Юга.ру

Жители Тимашевского района сообщили о том, что видели крокодила в реке Кирпили. Минприроды не подтвердило эту информацию

19 июля в пабликах появилась информация о том, что в Тимашевском районе завелся крокодил. Рыбак из поселка Дербентского сообщил, что видел полутораметрового каймана, а также черепаху с расколотым панцирем, которая якобы пострадала от крокодила. 

Позже телеграм-канал «Типичный Тимашевск» опубликовал обращение исполняющей обязанности главы поселка Дербентского Ольги Марцун в Министерство природных ресурсов с просьбой отлова крокодила и обеспечения безопасности местным жителям.

Аква-шазам:

22 июля Министерство природы Краснодарского края сообщило, что специалисты обследовали реку Кирпили в Тимашевском районе, однако крокодила, о котором ранее упоминали местные жители, не нашли.

Зато обнаружили черепаху с поврежденным панцирем. В ведомстве сообщили, что животное погибло от винта маломерного судна. 

«При опросе жителя Дербенского поселения было выяснено, что наблюдал он за животным издалека с моста. Идентифицировать речного обитателя ему помог виртуальный голосовой помощник в Интернете. Из опрошенных местных жителей животного в реке больше никто не наблюдал», — добавили в Минприроды. 

Как писали Юга.ру, в интернете продают краснокнижных черепах, пойманных между Анапой и Сочи. Это угрожает вымиранием подвида в РФ.

Животные Министерство природных ресурсов и экологии РФ Происшествия Тимашевский район

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Минприроды Краснодарского края устроило рейд по поиску крокодила в реке под Тимашевском
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