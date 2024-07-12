«Аллигатор» на пляже, парад «тиновиков» и дельфин Игорь: показываем обстановку на Черноморском побережье

Вертолет напугал отдыхающих Туапсе, в Анапе туристы создали скульптуры из тины, а дельфины совсем не боятся людей

11 июля телеграм-канал «КП Кубань» опубликовал видео, снятое на пляже в Агое Туапсинского района. Вертолет очень низко пролетел над берегом и отдыхающими, ветер снес зонты, шезлонги и sup-борды. Ряд местных СМИ написали, что это военный вертолёт «Аллигатор».

А «цветущее море» в Анапе вдохновило некоторых отдыхающих на творчество. 11 июля телеграм-канал «Зоя Отдых в Анапе» опубликовал фотографии с пляжа, где появилась целая аллея фигурок из тины. Туристы создали черепаху, улитку, медузу, огромную жабу и песковика.

В начале июля дельфины практически каждый день устраивают шоу для отдыхающих. В пабликах распространяют множество видео, как млекопитающие подплывают прямо к берегу и людям. В станице Благовещенской туристы даже дали имя одному из дельфинов — назвали Игорем.

Юга.ру спросили у центра спасения дельфинов «Дельфа», можно ли подходить близко к морским млекопитающим и не вредит ли им повышенное внимание людей.

«Дельфины — разумные создания. Они действительно очень дружелюбны, несмотря на то, что немало страдают от деятельности человека. Дикие дельфины намеренно не будут причинять вред людям. Если дельфину кто-то не нравится, он просто уплывет.

Но не стоит преследовать дельфинов, приставать, досаждать им, пытаться потрогать — дикие животные этого крайне не любят. Ни в коем случае нельзя кормить диких китообразных — это меняет их пищевое поведение, что крайне печально сказывается на дальнейшей жизни. Они могут стать попрошайками и перестать охотиться, станут больше подходить к рыбакам с удочками и крючками, а это смертельно опасно для дельфинов».