О духах, оборотнях и ёкаях. В Японском саду Краснодара покажут музыкально-пластический спектакль
На сцене театра Но в Японском саду покажут спектакль Yūgen, созданный на основе японских городских легенд (12+)
Парк «Краснодар» сообщил, что в Японском саду 12, 23 и 31 августа покажут музыкально-пластический спектакль Yūgen. Спектакль поставили на основе японских городских легенд о духах, оборотнях и ёкаях.
Ёкаи — персонажи японского фольклора, сюжеты о них пользуются популярностью и в искусстве — духи оживают в гравюрах, на свитках, в прозе и театральных пьесах.
4 легальных способа:
В программе спектакля:
- японский сценический танец нихон-буё;
- история паука Кумо. Как красота может оказаться слишком опасной;
- печальная Кутисакэ. История о роковой ревности;
- кошки Бакэнеко. Кто на самом деле эти загадочные существа и какие метаморфозы могут происходить с ними;
- пионовый фонарь. История о непреодолимой силе любви, которая не подвластна времени.
Стоимость билета 2500 рублей. Приобретение билета дает возможность посетить Японский сад без очереди, QR-код не требуется. Вход осуществляется по списку за час до начала мероприятия.