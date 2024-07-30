О духах, оборотнях и ёкаях. В Японском саду Краснодара покажут музыкально-пластический спектакль

Краснодарский край

Распечатать

  • Театр но © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Театр но © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

На сцене театра Но в Японском саду покажут спектакль Yūgen, созданный на основе японских городских легенд (12+)

Парк «Краснодар» сообщил, что в Японском саду 12, 23 и 31 августа покажут музыкально-пластический спектакль Yūgen. Спектакль поставили на основе японских городских легенд о духах, оборотнях и ёкаях.

Ёкаи — персонажи японского фольклора, сюжеты о них пользуются популярностью и в искусстве — духи оживают в гравюрах, на свитках, в прозе и театральных пьесах.

4 легальных способа:

В программе спектакля: 

  • японский сценический танец нихон-буё;
  • история паука Кумо. Как красота может оказаться слишком опасной;
  • печальная Кутисакэ. История о роковой ревности;
  • кошки Бакэнеко. Кто на самом деле эти загадочные существа и какие метаморфозы могут происходить с ними;
  • пионовый фонарь. История о непреодолимой силе любви, которая не подвластна времени.

Стоимость билета 2500 рублей. Приобретение билета дает возможность посетить Японский сад без очереди, QR-код не требуется. Вход осуществляется по списку за час до начала мероприятия.

Как писали Юга.ру, краснодарский «Один театр» откроет в августе новый сезон.

В Краснодаре «Дом мецената» покажет иммерсивные спектакли в здании бывшей кирхи.

Афиша Искусство Краснодар парк «Краснодар» Театры Японский сад

Новости

О духах, оборотнях и ёкаях. В Японском саду Краснодара покажут музыкально-пластический спектакль
Фестиваль уличного кино пройдет в амфитеатре парка «Краснодар»
В Сочи ученые разработают виртуальную клетку человека: что это значит?
Краснодарцев призвали проголосовать за спасение векового дуба
В Краснодаре 1 августа изменится движение шести трамваев
В Сочи в курортный сезон цены на такси выросли на 30%

Лента новостей

Реклама на сайте