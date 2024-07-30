О духах, оборотнях и ёкаях. В Японском саду Краснодара покажут музыкально-пластический спектакль

На сцене театра Но в Японском саду покажут спектакль Yūgen, созданный на основе японских городских легенд (12+)

Парк «Краснодар» сообщил, что в Японском саду 12, 23 и 31 августа покажут музыкально-пластический спектакль Yūgen. Спектакль поставили на основе японских городских легенд о духах, оборотнях и ёкаях.

Ёкаи — персонажи японского фольклора, сюжеты о них пользуются популярностью и в искусстве — духи оживают в гравюрах, на свитках, в прозе и театральных пьесах.