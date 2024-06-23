В Краснодаре «Дом мецената» покажет иммерсивные спектакли в здании бывшей кирхи

Краснодарский край

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  • © Октябрьская, 51 Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2021 год
    © Октябрьская, 51 Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2021 год

Краснодарский «Дом мецената» готовит премьеру иммерсивного спектакля. Новую постановку покажут в здании бывшей лютеранской кирхи осенью 2024 года

8 июня театр «Дом мецената» сообщил, что в бывшей лютеранской церкви пройдут иммерсивные спектакли. Сейчас в здании располагается краснодарский Союз художников, школа искусств и галерея «Арт Союз».

Постановщики задействуют разные локации — помещения на всех этажах и уличный двор учреждения. Премьера запланирована на осень.

В поисках старинной красоты:

«Мы воскресим жителей дореволюционного периода и посмотрим, какое предназначение было заложено в эти стены, что они смогли пережить. Мы заведем вас в залы, где когда-то пели молитвы и покажем людей, которые жили этим домом»,  — сообщили организаторы. 

Здание бывшей евангелистско-лютеранской церкви открыли для прихожан в 1894 году. Оно расположено на улице Октябрьской, 51. В 2024 году церкви с элементами романского и готического стилей исполняется 130 лет.

Как писали Юга. ру, краснодарский Союз художников открыл сбор на реставрацию здания кирхи. Здание нуждается в укреплении стен и замене кровли.

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В Краснодаре «Дом мецената» покажет иммерсивные спектакли в здании бывшей кирхи
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