В Краснодаре «Дом мецената» покажет иммерсивные спектакли в здании бывшей кирхи

Постановщики задействуют разные локации — помещения на всех этажах и уличный двор учреждения. Премьера запланирована на осень.

8 июня театр «Дом мецената» сообщил , что в бывшей лютеранской церкви пройдут иммерсивные спектакли. Сейчас в здании располагается краснодарский Союз художников, школа искусств и галерея «Арт Союз».

«Мы воскресим жителей дореволюционного периода и посмотрим, какое предназначение было заложено в эти стены, что они смогли пережить. Мы заведем вас в залы, где когда-то пели молитвы и покажем людей, которые жили этим домом», — сообщили организаторы.

Здание бывшей евангелистско-лютеранской церкви открыли для прихожан в 1894 году. Оно расположено на улице Октябрьской, 51. В 2024 году церкви с элементами романского и готического стилей исполняется 130 лет.