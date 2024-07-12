Краснодарский «Один театр» откроет в августе новый сезон

Сезон откроют пластическим спектаклем «Параллели», который поставил актер и режиссер Алексей Мосолов. Он же вместе с супругой Аллой Мосоловой исполнили главные роли. «Параллели» — одна из первых постановок «Одного театра».

11 июля «Один театр» сообщил , что театральные сезон 2024-2025 стартует в Краснодаре 9 августа, а также опубликовал репертуар.

В репертуаре августа всего 15 спектаклей. Покажут премьеру прошлого сезона «Преступление и наказание. Часть 1» по роману Достоевского, урбанистический интерактивный спектакль «Невидимый Краснодар», постановку «Пахлава глупости» по рассказам кубанского писателя Канивецкого, «PROГОН», «Тебя 2» и другие хиты театра.

Также 27 августа «Один театр» отметит день рождения. В 2024 году ему исполнится 12 лет. Подробностей праздника пока нет.

Звонить в кассу театра можно будет с 27 июля. «Один театр» находится по адресу: улица Коммунаров, 268, литер В.