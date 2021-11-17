Двухэтажный бункер напротив краевой администрации. Как построили и забросили главное подземелье Кубани

Краснодарский край

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  • Сквер им. Маршала Г.К. Жукова © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Сквер им. Маршала Г.К. Жукова © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Легенда о том, что под Краснодаром есть разветвленная сеть тайных подземных лабиринтов, не теряет популярности. О ней регулярно вспоминают журналисты, были даже экспедиции в поисках убежищ. Местные диггеры и историки рассказывают, что еще в начале нулевых попасть в подземелья мог любой.

Специально для Юга.ру Денис Федоренко изучил архивы и нашел документальные подтверждения того, что один из бункеров не вымышленный и существует до сих пор. Рассказываем его историю.

Убежище для первых лиц

Бомбоубежища, где люди могли пережить авианалет, в стране стали строить во время Первой мировой. Для лидеров же сооружали бункеры: они глубже уходили под землю и жить там можно было месяцами.

На Кубани главный штаб местной противовоздушной обороны (МПВО) был в центре Краснодара — там, где сегодня Дом книги. Осенью 1941-го после многократных авиаударов в сквере им. Ворошилова (сейчас — им. Маршала Г.К.Жукова) начали строить бункер.

Паспорт бункера, Государственный архив Краснодарского края

Бетонная коробка за 300 тысяч в год

Проект для убежища первой категории типовой: двухэтажная «коробка» с железобетонными перегородками, высота — 9,5 метра, площадь — двухкомнатной квартиры — 77 квадратов. Одновременно спастись от авиабомбы весом до полутонны в бункере могли 50 человек.

Сдать объект планировали в августе 1944 года. Но к эксплуатации приступили уже в мае 1942-го. Правда, тогда его не принял подрядчик: в бункере были только стены, да и через те выступала вода. Круглосуточно убежище охранял невооруженный боец. К 1944 году помещение всё-таки дооборудовали: установили дополнительное освещение и радиостудию.

  • Документ о начале эксплуатации бункера, Государственный архив Краснодарского края © Фото Дениса Федоренко
    Документ о начале эксплуатации бункера, Государственный архив Краснодарского края © Фото Дениса Федоренко

Александр Рунов, бывший управляющий региональным отделением фонда социального страхования, спускался в бункер дважды: в 1980 году, на переменах между уроками в 36-й школе (находится напротив сквера по улице Красноармейской), и в 1991-м, вместе с экспедицией газеты «Комсомолец Кубани». А в 1979 году подземелье еще ребенком исследовал Руслан Лысянский, создатель проекта «Съ любовью изъ Екатеринодара». С их слов удалось восстановить планировку командного пункта.

  • Возможная планировка бункера © Макет Дениса Федоренко
    Возможная планировка бункера © Макет Дениса Федоренко
  • Возможная планировка бункера © Макет Дениса Федоренко
    Возможная планировка бункера © Макет Дениса Федоренко
  • Возможная планировка бункера © Макет Дениса Федоренко
    Возможная планировка бункера © Макет Дениса Федоренко
  • Возможная планировка бункера © Макет Дениса Федоренко
    Возможная планировка бункера © Макет Дениса Федоренко

На содержание бункера тратили 2257 советских рублей и 32 копейки в год. Если переводить на современные деньги по курсу Центробанка России (на сайте его регулярно обновляют), выйдет чуть больше 300 тысяч рублей.

  • Расчет стоимости содержания бункера, 1950 год, Государственный архив Краснодарского края © Фото Дениса Федоренко
    Расчет стоимости содержания бункера, 1950 год, Государственный архив Краснодарского края © Фото Дениса Федоренко

Дешевле всего обходилось водоснабжение, оно было от городской сети. В февральском номере газеты «Вечерний Краснодар» 1991 года вышло интервью с участником экспедиции по подземельям Краснодара Ильдусом Баязитовым. Судя по всему, вентиль так и не перекрыли:

«В комнатах с заплесневевшими столами и стульями находились допотопные телеграфные аппараты, телефонные коммутаторы, вентиляционные устройства, резервуары для питьевой воды. Кто-то машинально крутнул вентиль водопроводного крана, и вода... пошла!»

Тоннель в краевую администрацию

Вентиляционную шахту — она же «домик охраны» — и входы в бомбоубежище тщательно маскировали: их обрамляли кустарники и деревья. Увидеть строения можно на зимних фотографиях.

  • Первомайский сквер, 1943 год © Фото с сайта myekaterinodar.ru
    Первомайский сквер, 1943 год © Фото с сайта myekaterinodar.ru
  • Первомайский сквер, 1945 год © Фото с сайта myekaterinodar.ru
    Первомайский сквер, 1945 год © Фото с сайта myekaterinodar.ru
  • Первомайский сквер, 1955 год © Фото с сайта myekaterinodar.ru
    Первомайский сквер, 1955 год © Фото с сайта myekaterinodar.ru
  • Первомайский сквер, 1956 год © Фото с сайта myekaterinodar.ru
    Первомайский сквер, 1956 год © Фото с сайта myekaterinodar.ru

По слухам, к этому убежищу шел тоннель из Крайисполкома (ныне администрация Краснодарского края), но на фотографиях строительства здания прохода нет. Против легенды говорит и то, что возводили нынешнюю администрацию на 16 лет позже, чем бункер.

  • Строительство Крайисполкома, 1957 год © Фото с сайта myekaterinodar.ru
    Строительство Крайисполкома, 1957 год © Фото с сайта myekaterinodar.ru
  • Аэрофотосъемка Первомайского сквера, 1957 год © Фото предоставлено Русланом Лысянским
    Аэрофотосъемка Первомайского сквера, 1957 год © Фото предоставлено Русланом Лысянским

В 2019 году историк Виталий Бондарь рассказывал порталу Юга.ру, как в начале 90-х он вместе с товарищами исследовал подземные ходы между старинными зданиями в центре города:

«Подтверждаю наличие бункера под фонтаном в сквере напротив администрации Краснодарского края, ходы оттуда ведут в здание администрации, но они перекрыты бетонной стеной».

А военный историк Борис Оленский говорит, что сегодня «достоверно по поводу тоннеля трудно сказать, многие документы засекречены, но точно известно, что до конца командный пункт не был доделан, а к 80-м его, вероятно, законсервировали».

Замурованное бомбоубежище

В конце 1979–1980 учебного года 36-ю школу на день эвакуировали. Александр Рунов, он тогда учился в 8 классе, слышал хлопок и видел столб пыли над ограждением. Валерий Кулеш, который руководил реконструкцией сквера, рассказывает, что тогда сносили два входа в командный пункт и вентиляционную шахту. Шахта не разрушилась, упала на бок и, по словам старожилов, ее вывезли в район Покровских озер. Там она пролежала еще пять лет.

  • Первомайский сквер, на фоне – вентиляционная шахта, 1971 год © Фото с сайта myekaterinodar.ru
    Первомайский сквер, на фоне – вентиляционная шахта, 1971 год © Фото с сайта myekaterinodar.ru

Стены вентиляционной шахты были толщиной в метр. Строение тоже было типовым, такие до сих пор сохранились в Новороссийске и Волгограде.

  • Вентиляционная шахта новороссийского КП © Фото Константина Перминова
    Вентиляционная шахта новороссийского КП © Фото Константина Перминова

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После расчистки входы в командный пункт накрыли плитой, на нее поставили чашу фонтана, а на месте бывшего восточного входа сделали люк. Через него и проникали в убежище до начала нулевых.

В 2003 году сквер закрыли на реконструкцию, обнесли двухметровым строительным забором и заменили чашу фонтана. Последний вход в бункер демонтировали.

Где именно был люк, можно понять, если сопоставить старые снимки и наложить направляющие от колоннады: ее расположение и размер не меняли при реконструкциях. Красным обозначено очертание бомбоубежища, круг — примерное расположение люка.

  • Возможное расположение бункера © Коллаж Дениса Федоренко
    Возможное расположение бункера © Коллаж Дениса Федоренко
  • Возможное расположение бункера © Коллаж Дениса Федоренко
    Возможное расположение бункера © Коллаж Дениса Федоренко

Пожилые краснодарцы уверяют, что вход в бывший командный пункт есть и сегодня в южной части сквера — на газоне ближе к улице Ленина. Но по факту там насосная станция, а бывшее главное бомбоубежище Кубани замуровано под чашей фонтана.

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Виталий Бондарь Исторический центр История Краснодар

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