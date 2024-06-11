70% мест для мужчин, 30% — для женщин: аэропорт Сочи хочет построить бомбоубежище на 600 человек
Аэропорт Сочи разместил госзакупку на проектирование защитного сооружения гражданской обороны почти за 40 млн рублей
10 июня на сайте госзакупок появился лот на проектирование защитного сооружения гражданской обороны. Его опубликовало акционерное общество «Международный аэропорт Сочи». Согласно документации по закупке, это должно быть отдельно стоящее, заглубленное, подземное убежище, рассчитанное на 600 укрываемых — 70% мужчин и 30% женщин.
Двухэтажный бункер напротив краевой администрации:
«Защитное сооружение гражданской обороны должно обеспечивать защиту наибольшей работающей смены предприятия от факторов воздействия, от воздействия ударной волны, от действия отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств, от местного и общего действий обычных средств поражения (удара и взрыва фугасных боеприпасов), от действия проникающей радиации со степенью ослабления, равной 1000», — сказано в документации.
Прием заявок продлится до 26 июня. Начальная цена закупки составляет 39,57 млн рублей. В мирное время бомбоубежище будут использовать как подземную парковку. Над ним организуют открытую стоянку машин.
В требованиях заказчик указал, что все строительные материалы и оборудование должны быть отечественного производства. На проектирование объекта предусмотрено 300 дней с момента подписания договора.
Напомним, что в 2022 году главврач больницы Новороссийска попросил отремонтировать бомбоубежище.
Как писали ранее Юга.ру, в конце 2022 года госжилинспекция Краснодарского края разослала управляющим компаниям письмо с требованием привести в порядок подвалы — они могут стать укрытиями. Поводом якобы послужили многочисленные обращения и жалобы жителей многоквартирных домов на плохое состояние подвалов.
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