Аэропорт Сочи разместил госзакупку на проектирование защитного сооружения гражданской обороны почти за 40 млн рублей

10 июня на сайте госзакупок появился лот на проектирование защитного сооружения гражданской обороны. Его опубликовало акционерное общество «Международный аэропорт Сочи». Согласно документации по закупке, это должно быть отдельно стоящее, заглубленное, подземное убежище, рассчитанное на 600 укрываемых — 70% мужчин и 30% женщин.

«Защитное сооружение гражданской обороны должно обеспечивать защиту наибольшей работающей смены предприятия от факторов воздействия, от воздействия ударной волны, от действия отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств, от местного и общего действий обычных средств поражения (удара и взрыва фугасных боеприпасов), от действия проникающей радиации со степенью ослабления, равной 1000», — сказано в документации.

Прием заявок продлится до 26 июня. Начальная цена закупки составляет 39,57 млн рублей. В мирное время бомбоубежище будут использовать как подземную парковку. Над ним организуют открытую стоянку машин.

В требованиях заказчик указал, что все строительные материалы и оборудование должны быть отечественного производства. На проектирование объекта предусмотрено 300 дней с момента подписания договора.