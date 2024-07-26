В Краснодаре 2 августа не будут работать фонтаны

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарский чиновник рассказал о профилактических работах, которые проведут на городских фонтанах 2 августа

Директор департамента информационной политики Краснодара Павел Лаврентьев сообщил в своем телеграм-канале, что 2 августа в городе отключат фонтаны. Это связано с проведением профилактических работ.

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«Вода в системе — техническая, сильно хлорированная. Не надо в ней купаться», — отметил Лаврентьев.

Также чиновник обратился к краснодарским родителям с просьбой провести с детьми беседу о запрете купания в городских фонтанах.

Напомним, что в Сириусе с 29 июля по 1 августа поющий фонтан закроют на профилактику.

Как писали Юга.ру, центр Сочи и Хостинский район почти на сутки остались без воды из-за аварии.

Город Краснодар фонтаны

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В Краснодаре 2 августа не будут работать фонтаны
В Сириусе поющий фонтан закроют на профилактику до 1 августа

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