В Краснодаре 2 августа не будут работать фонтаны

Краснодарский чиновник рассказал о профилактических работах, которые проведут на городских фонтанах 2 августа

Директор департамента информационной политики Краснодара Павел Лаврентьев сообщил в своем телеграм-канале, что 2 августа в городе отключат фонтаны. Это связано с проведением профилактических работ.

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«Вода в системе — техническая, сильно хлорированная. Не надо в ней купаться», — отметил Лаврентьев. Также чиновник обратился к краснодарским родителям с просьбой провести с детьми беседу о запрете купания в городских фонтанах.