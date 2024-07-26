Центр Сочи и Хостинский район почти на сутки остались без воды из-за аварии
Жители 100 улиц Сочи остались без воды. Причиной стала крупная коммунальная авария
25 июля сочинский «Водоканал» сообщил, что из-за крупной коммунальной аварии жители почти 100 улиц Центрального и Хостинского районов курорта остались без воды.
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Ремонт завершили к утру 26 июля. Однако подачу ресурса в полном объеме восстановят во второй половине дня 26 июля. Точки подвоза воды находятся по адресам улица Тепличная, 16/6 и Водораздельная, 10. Оставить заявку на подвоз воды можно по телефону +7 (862) 444-05-05.
Кроме того, в настоящее время «Водоканал» устраняет аварию по улице Армавирской Лазаревского района. Жителям также ограничили водоснабжение.
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