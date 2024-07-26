Центр Сочи и Хостинский район почти на сутки остались без воды из-за аварии

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя schuetz-mediendesign сайта pixabay.com
    © Фото пользователя schuetz-mediendesign сайта pixabay.com

Жители 100 улиц Сочи остались без воды. Причиной стала крупная коммунальная авария

25 июля сочинский «Водоканал» сообщил, что из-за крупной коммунальной аварии жители почти 100 улиц Центрального и Хостинского районов курорта остались без воды. 

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Ремонт завершили к утру 26 июля. Однако подачу ресурса в полном объеме восстановят во второй половине дня 26 июля. Точки подвоза воды находятся по адресам улица Тепличная, 16/6 и Водораздельная, 10. Оставить заявку на подвоз воды можно по телефону +7 (862) 444-05-05.

Кроме того, в настоящее время «Водоканал» устраняет аварию по улице Армавирской Лазаревского района. Жителям также ограничили водоснабжение.

Как писали Юга.ру, 20 июля жители микрорайона Россинского перекрыли одну из улиц Краснодара из-за ежедневных отключений электричества. На место приехал мэр и предложил заковать себя в наручники.

Водоснабжение ЖКХ Сочи

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