Центр Сочи и Хостинский район почти на сутки остались без воды из-за аварии

25 июля сочинский «Водоканал» сообщил , что из-за крупной коммунальной аварии жители почти 100 улиц Центрального и Хостинского районов курорта остались без воды.

Ремонт завершили к утру 26 июля. Однако подачу ресурса в полном объеме восстановят во второй половине дня 26 июля. Точки подвоза воды находятся по адресам улица Тепличная, 16/6 и Водораздельная, 10. Оставить заявку на подвоз воды можно по телефону +7 (862) 444-05-05.

Кроме того, в настоящее время «Водоканал» устраняет аварию по улице Армавирской Лазаревского района. Жителям также ограничили водоснабжение.