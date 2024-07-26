В Сириусе поющий фонтан закроют на профилактику до 1 августа

С 29 июля по 1 августа поющий фонтан в Олимпийском парке закроют на профилактику

25 июля пресс-служба федеральной территории «Сириус» сообщила , что с 29 июля по 1 августа поющий фонтан в Олимпийском парке работать не будет. За это время специалисты промоют оборудование, выровняют пушки, заменят стекла подсветки и очистят чашу. Фонтан включат 2 августа после технических процедур.

В августе поющий фонтан будет работать ежедневно с 21:00 до 22:00. На каждый день недели здесь запланировали свето-водно-музыкальные шоу, посвященные определенному жанру: от русской классики до джаза и латиноамериканских ритмов. Всего фонтан «играет» около 160 композиций.

По данным пресс-службы, в воскресенье, 28 июля, с 21:00 до 21:30 в Сириусе состоится шоу в честь Дня Военно-Морского Флота. Гостей ждет программа, приуроченная к празднику.