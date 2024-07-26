Несколько улиц Краснодара 26 июля останутся без воды и света

Власти Краснодара рассказали, на каких улицах города 26 июля отключат электричество и воду

«ЕДДС Краснодар» сообщил, что 26 июля в городе ограничат подачу электричества. В период с с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам:

станица Елизаветинская;

улица Красноармейская;

улица Орджоникидзе;

улица Кубанонабережная;

улица Кирова;

улица Рашпилевская;

улица Тургенева. Также 26 июля с 09:00 до 15:30 будет снижено давление водоснабжения по адресам: улица Колхозная, 18, 20, 22, 24, 26;

улица Радищева, 5. А с 13:00 до 15:30 по адресам: улица Лазурная, 66, 68;

улица Циолковского,18, 20, 26

улица Гастелло, 73.