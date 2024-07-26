Несколько улиц Краснодара 26 июля останутся без воды и света
Власти Краснодара рассказали, на каких улицах города 26 июля отключат электричество и воду
«ЕДДС Краснодар» сообщил, что 26 июля в городе ограничат подачу электричества. В период с с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам:
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- станица Елизаветинская;
- улица Красноармейская;
- улица Орджоникидзе;
- улица Кубанонабережная;
- улица Кирова;
- улица Рашпилевская;
- улица Тургенева.
Также 26 июля с 09:00 до 15:30 будет снижено давление водоснабжения по адресам:
- улица Колхозная, 18, 20, 22, 24, 26;
- улица Радищева, 5.
А с 13:00 до 15:30 по адресам:
- улица Лазурная, 66, 68;
- улица Циолковского,18, 20, 26
- улица Гастелло, 73.
Как писали Юга.ру, 20 июля жители микрорайона Россинского перекрыли одну из улиц Краснодара из-за ежедневных отключений электричества. Нескольких человек задержали, но, по словам местных жителей, быстро отпустили. На место приехал мэр и пообещал оставаться с гражданами, пока им не вернут свет. К вечеру того же дня электричество вновь появилось в домах митингующих.
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Где в этот раз отключат электричество?