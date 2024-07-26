Несколько улиц Краснодара 26 июля останутся без воды и света

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Краснодара рассказали, на каких улицах города 26 июля отключат электричество и воду

«ЕДДС Краснодар» сообщил, что 26 июля в городе ограничат подачу электричества. В период с с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам:

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  • станица Елизаветинская;
  • улица Красноармейская;
  • улица Орджоникидзе;
  • улица Кубанонабережная;
  • улица Кирова;
  • улица Рашпилевская;
  • улица Тургенева.

Также 26 июля с 09:00 до 15:30 будет снижено давление водоснабжения по адресам:

  • улица Колхозная, 18, 20, 22, 24, 26;
  • улица Радищева, 5.

А с 13:00 до 15:30 по адресам:

  • улица Лазурная, 66, 68;
  • улица Циолковского,18, 20, 26
  • улица Гастелло, 73.

Как писали Юга.ру, 20 июля жители микрорайона Россинского перекрыли одну из улиц Краснодара из-за ежедневных отключений электричества. Нескольких человек задержали, но, по словам местных жителей, быстро отпустили. На место приехал мэр и пообещал оставаться с гражданами, пока им не вернут свет. К вечеру того же дня электричество вновь появилось в домах митингующих.

Водоснабжение ЖКХ Краснодар Энергетика

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