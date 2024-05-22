«Кисельные берега»: в Анапе, Новороссийске, Туапсе и Сочи заметили большое количество медуз

Краснодарский край

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  • © Фотограф: Magda Ehlers: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/2832772/
    © Фотограф: Magda Ehlers: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/2832772/

Отдыхающие наблюдали нашествие медуз на пляжах Новороссийска, Туапсе и Сочи. В Анапе больше всего медуз скопилось в районе Высокого берега

Местные жители и туристы поделились в соцсетях фотографиями и видео большого количества медуз. Морские обитатели заполонили берега на черноморском побережье — в Анапе, Новороссийске, Туапсе и Сочи.

Отдыхающие пишут, что на пляжах образовались «кисельные берега», а море стало похоже на желе. В Анапе больше всего медуз скопилось в районе Высокого берега — туристы опубликовали видео, снятое с сапа.

Аква-шазам:

Завкафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ Алексей Абрамчук рассказал «Кубани 24», что такое количество медуз в мае — явление заурядное, это произошло из-за сильного ветра и недавних штормов.

Как писали Юга.ру, в Анапе море зацвело раньше курортного сезона.

Анапа Курорты и туризм Новороссийск Сочи Туапсинский район Черное море

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