«Кисельные берега»: в Анапе, Новороссийске, Туапсе и Сочи заметили большое количество медуз

Отдыхающие наблюдали нашествие медуз на пляжах Новороссийска, Туапсе и Сочи. В Анапе больше всего медуз скопилось в районе Высокого берега

Местные жители и туристы поделились в соцсетях фотографиями и видео большого количества медуз. Морские обитатели заполонили берега на черноморском побережье — в Анапе, Новороссийске, Туапсе и Сочи.



Отдыхающие пишут, что на пляжах образовались «кисельные берега», а море стало похоже на желе. В Анапе больше всего медуз скопилось в районе Высокого берега — туристы опубликовали видео, снятое с сапа.

Завкафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ Алексей Абрамчук рассказал «Кубани 24», что такое количество медуз в мае — явление заурядное, это произошло из-за сильного ветра и недавних штормов.