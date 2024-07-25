В «Атамани» на выходных пройдет фестиваль «Картопля цэ нэ цыбуля»

Краснодарский край

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  • © Николай Ильин, ЮГА.ру
    © Николай Ильин, ЮГА.ру

В Темрюкском районе 27-28 июля пройдет гастрономический праздник картофеля (6+)

Этнокомплекс «Атамань» анонсировал на 27-28 июля фестиваль «Картопля цэ нэ цыбуля». Для гостей приготовят 500 кг картофеля по-домашнему с зеленью и сливочным маслом.

Также посетители все выходные смогут отведать драники со сметаной, печеную картошку по-деревенски, солянку с салом и жаренным картофелем, вареники и пирожки с картофелем и луком и другие традиционные блюда.

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Также в программе:

  • дворовые игры;
  • викторины с призами;
  • ярмарка ремесел;
  • реконструкции традиционных обрядов;
  • кукольное представление;
  • мастер-классы по рубке шашкой и арапником;
  • выступления фольклорных коллективов.

Этнокомплекс «Атамань» находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Узнать подробности можно на сайте.

Напомним, в «Атамани» из-за жары отменили запланированный на 20-21 июля фестиваль шашлыка.

Как писали Юга.ру, на пляже Благовещенской косы под Анапой с 6 по 8 сентября состоится музыкально-спортивный фестиваль «Компас».

Еда Праздники Тамань Темрюкский район Фестивали

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