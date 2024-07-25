В «Атамани» на выходных пройдет фестиваль «Картопля цэ нэ цыбуля»

Этнокомплекс «Атамань» анонсировал на 27-28 июля фестиваль «Картопля цэ нэ цыбуля». Для гостей приготовят 500 кг картофеля по-домашнему с зеленью и сливочным маслом.

Также посетители все выходные смогут отведать драники со сметаной, печеную картошку по-деревенски, солянку с салом и жаренным картофелем, вареники и пирожки с картофелем и луком и другие традиционные блюда.