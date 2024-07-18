Этнокомплекс «Атамань» закрыли из-за жары
В этностанице «Атамань» на выходных отменили массовые мероприятия
18 июля этнокомплекс «Атамань» сообщил, что из-за жары отменяет массовые мероприятия, запланированные на 20 и 21 июля. На ближайших выходных станица будет работать в парковом режиме — там можно будет гулять.
Читайте также:
Напомним, в «Атамани» должен был состояться праздник шашлыка с гастрономическими мастер-классами, ярмаркой ремесел, реконструкцией традиционных обрядов, вечерним цыганским представлением и огненным шоу.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре из-за сильной жары в нескольких районах будут отключать свет до воскресенья включительно.