В Кисловодске впервые состоится фестиваль воды. Событие стилизуют по мотивам сказок Пушкина

Ставропольский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала мэра Кисловодска Евгения Моисеева, t.me/moiseev_eugene
    © Скриншот фото из телеграм-канала мэра Кисловодска Евгения Моисеева, t.me/moiseev_eugene

В честь открытия Старого озера в Кисловодске 3 августа проведут фестиваль воды (6+)

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев анонсировал на 3 августа фестиваль воды. Событие состоится в городе впервые и станет ежегодным. Фестиваль приурочат к открытию обновлённой береговой линии Старого озера.

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Всю программу праздника организуют по мотивам произведений Александра Пушкина. В шоу будут участвовать профессиональные актеры и гигантские плавучие объекты.

На прибрежной зоне разметят спортивные локации, детские зоны, фуд-корты, музыкальную чилаут-зону. Творческие коллективы будут развлекать гостей с утра, а вечером на главной сцене выступит кавер-группа.

Как писали Юга.ру, новой туристической локацией Кисловодска сделают единственные в РФ следы динозавра, найденные в 2019 году.

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В Кисловодске впервые состоится фестиваль воды. Событие стилизуют по мотивам сказок Пушкина
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