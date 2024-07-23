В Кисловодске впервые состоится фестиваль воды. Событие стилизуют по мотивам сказок Пушкина

В честь открытия Старого озера в Кисловодске 3 августа проведут фестиваль воды (6+)

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев анонсировал на 3 августа фестиваль воды. Событие состоится в городе впервые и станет ежегодным. Фестиваль приурочат к открытию обновлённой береговой линии Старого озера.

Всю программу праздника организуют по мотивам произведений Александра Пушкина. В шоу будут участвовать профессиональные актеры и гигантские плавучие объекты.

На прибрежной зоне разметят спортивные локации, детские зоны, фуд-корты, музыкальную чилаут-зону. Творческие коллективы будут развлекать гостей с утра, а вечером на главной сцене выступит кавер-группа.