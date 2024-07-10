Вечеринки, мастер-классы, соревнования. В Краснодарском крае пройдет пляжный фестиваль «Компас»

На пляже Благовещенской косы под Анапой с 6 по 8 сентября состоится музыкально-спортивный фестиваль «Компас» (18+)

40 артистов и музыкантов на трех разноформатных танцполах будут устраивать дневные и ночные вечеринки под открытым небом. Также организаторы подготовили мастер-классы и соревнования по пляжным и водным видам спорта. Для любителей с пользой провести время будут работать пространство для оздоровительных практик и йога-центр.

Для гостей будет доступен трансфер из Краснодара, Сочи, Новороссийска, Минеральных Вод, Пятигорска, Симферополя, Волгограда, Воронежа, Ростова-на-Дону и Москвы. Узнать подробности можно по ссылке.