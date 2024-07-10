Вечеринки, мастер-классы, соревнования. В Краснодарском крае пройдет пляжный фестиваль «Компас»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «FUNK & BEATS»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «FUNK & BEATS»

На пляже Благовещенской косы под Анапой с 6 по 8 сентября состоится музыкально-спортивный фестиваль «Компас» (18+)

Проект FUNK & BEATS анонсировал на 6-8 сентября проведение музыкально-спортивного фестиваля «Компас». Событие состоится на пляже Благовещенской косы под Анапой.

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40 артистов и музыкантов на трех разноформатных танцполах будут устраивать дневные и ночные вечеринки под открытым небом. Также организаторы подготовили мастер-классы и соревнования по пляжным и водным видам спорта. Для любителей с пользой провести время будут работать пространство для оздоровительных практик и йога-центр.

Для гостей будет доступен трансфер из Краснодара, Сочи, Новороссийска, Минеральных Вод, Пятигорска, Симферополя, Волгограда, Воронежа, Ростова-на-Дону и Москвы. Узнать подробности можно по ссылке.

Как писали Юга.ру, этнокомплекс «Атамань» анонсировал на 13-14 июля празднование Дня рыбака. На фестивале каждый рыбак получит в подарок леща или другую сухую рыбу, а для гостей повара сварят 1 тонну ухи.

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