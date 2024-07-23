«Россети Кубани» вложат 11 млрд рублей в модернизацию энергосистемы Краснодарского края

Краснодарский край

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  • © Изображение пресс-службы «Россети Кубань»
    © Изображение пресс-службы «Россети Кубань»

Власти Краснодарского края намерены обновить энергообъекты. Работы планируют провести «в кратчайшие сроки»

23 июля «Ведомости Юг» сообщили, что администрация Краснодарского края разработала программу масштабной реконструкции действующих и строительства новых электросетевых объектов. Проект планируют реализовать за пять лет — с 2025 по 2029 годы. 

Издание со ссылкой на краевое министерствj ТЭК и ЖКХ пишет, что еще в 2023 году были утверждены 13 инвестиционных программ на 25 млрд рублей. Еще 21 программа находится на рассмотрении.

Краснодарцы вышли на митинг из-за отключений электричества:

На данный момент «Россети Кубань» планирует привлечь кредит на сумму 11 млрд рублей на 2024–2026 годы для модернизации энергосистемы Кубани, которая не справляется с растущей нагрузкой сетей. 

Напомним, в середине июля на юге произошли массовые энергоаварии. Без электричества оставались сотни тысяч жителей Ростовской области, Краснодарского края и Адыгеи. Временные ограничения электроснабжения действовали в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Геленджике и Ейске. В Краснодаре 16 июля отключения коснулись около 40% энергосистем города.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске временно отключат иллюминацию и подсветку фонтанов. Власти хотят снизить нагрузку на энергосистему.

Краснодар Кубаньэнерго Министерство энергетики РФ Происшествия Энергетика

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«Россети Кубани» вложат 11 млрд рублей в модернизацию энергосистемы Краснодарского края
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