«Россети Кубани» вложат 11 млрд рублей в модернизацию энергосистемы Краснодарского края

23 июля «Ведомости Юг» сообщили, что администрация Краснодарского края разработала программу масштабной реконструкции действующих и строительства новых электросетевых объектов. Проект планируют реализовать за пять лет — с 2025 по 2029 годы.

Издание со ссылкой на краевое министерствj ТЭК и ЖКХ пишет, что еще в 2023 году были утверждены 13 инвестиционных программ на 25 млрд рублей. Еще 21 программа находится на рассмотрении.