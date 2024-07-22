Власти Новороссийска ограничат уличную иллюминацию и подсветку фонтанов
В Новороссийске временно отключат подсветку фонтанов и других объектов. Власти хотят снизить нагрузку на энергосистему
22 июля пресс-служба мэрии Новороссийска сообщила, что для снижения нагрузки на энергосистему в городе ограничат уличную иллюминацию. Это коснется фонтанов, объектов торговли, светодиодных экранов и подсветки ТЦ.
Краснодарцы вышли на митинг из-за отключений электричества:
По данным администрации, жара и повышенная нагрузка на энергосистему негативно сказываются на качестве подачи электроэнергии в городе. Из-за этого выходят из строя линии электропередач, трансформаторные подстанции и электрические кабели.
Глава Новороссийска Андрей Кравченко отметил, что освещение улиц в ночное время отключать не будут в целях безопасности.
Напомним, что ранее в Новороссийске вводили веерное отключение электричества. Жители жаловались на закрытые магазины и отсутствие товаров.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 22 июля без света остались более 20 улиц. Ранее мэр вводил график отключений электричества до 21 июля.