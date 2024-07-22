Власти Новороссийска ограничат уличную иллюминацию и подсветку фонтанов

В Новороссийске временно отключат подсветку фонтанов и других объектов. Власти хотят снизить нагрузку на энергосистему

22 июля пресс-служба мэрии Новороссийска сообщила , что для снижения нагрузки на энергосистему в городе ограничат уличную иллюминацию. Это коснется фонтанов, объектов торговли, светодиодных экранов и подсветки ТЦ.

По данным администрации, жара и повышенная нагрузка на энергосистему негативно сказываются на качестве подачи электроэнергии в городе. Из-за этого выходят из строя линии электропередач, трансформаторные подстанции и электрические кабели.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко отметил, что освещение улиц в ночное время отключать не будут в целях безопасности.



Напомним, что ранее в Новороссийске вводили веерное отключение электричества. Жители жаловались на закрытые магазины и отсутствие товаров.