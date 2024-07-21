В Анапе 1,5 тыс. человек остаются без света: накануне жители перекрывали дорогу из-за отключений электричества

Власти Анапы рассказали о состоянии энергоснабжения на курорте 21 июля

20 июля телеграм-канал «Краснодар Телетайп» сообщил , что в Анапе местные жители перекрыли часть полос на пересечении улиц Шевченко и Ивана Голубца. Причиной стали возмущения из-за отключений света и воды на курорте. Участники протеста заявили, что это продолжается уже четыре дня.

По данным портала «93.ru», к анапчанам приехал представитель компании «Электросети Кубани». После разговора на место подвезли генераторы, но местные отказались уходить. Полиция просила их разойтись.

В пресс-службе «Россети Кубань» рассказали СМИ, что Анапа не входит в зону ответственности компании.

«Электросети города находятся в обслуживании смежной сетевой организации «Электросети Кубани», представители которой и общаются с жителями Анапы».