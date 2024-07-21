В Анапе 1,5 тыс. человек остаются без света: накануне жители перекрывали дорогу из-за отключений электричества

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Анапы рассказали о состоянии энергоснабжения на курорте 21 июля

20 июля телеграм-канал «Краснодар Телетайп» сообщил, что в Анапе местные жители перекрыли часть полос на пересечении улиц Шевченко и Ивана Голубца. Причиной стали возмущения из-за отключений света и воды на курорте. Участники протеста заявили, что это продолжается уже четыре дня.

Краснодарцы вышли на митинг из-за отключений электричества:

По данным портала «93.ru», к анапчанам приехал представитель компании «Электросети Кубани». После разговора на место подвезли генераторы, но местные отказались уходить. Полиция просила их разойтись.

В пресс-службе «Россети Кубань» рассказали СМИ, что Анапа не входит в зону ответственности компании.

«Электросети города находятся в обслуживании смежной сетевой организации «Электросети Кубани», представители которой и общаются с жителями Анапы».

21 июля «РИА Новости» со ссылкой на мэрию Анапы сообщили, что на курорте частично восстановили подачу электроэнергии:

«(Люди — прим. ред.) разошлись. Заменено оборудование, электроэнергия восстановлена».

Также власти Анапы отметили, что по состоянию на 21 июля без света еще остаются около 1,5 тыс. горожан. Аварийные бригады отрабатывают точечные заявки в сельских округах.

Напомним, что 21 июля жители двух крупных микрорайонов Краснодара остались без света из-за аварии.

Анапа ЖКХ Митинги Происшествия Энергетика

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В Анапе 1,5 тыс. человек остаются без света: накануне жители перекрывали дорогу из-за отключений электричества
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