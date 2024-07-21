Жители двух крупных микрорайонов Краснодара 21 июля остались без света из-за аварии

Диспетчерская служба Краснодара рассказала об аварийных отключениях электроэнергии в Прикубанском и Карасунском округах

Утром 21 июля телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил об аварийных отключениях электроэнергии в Карасунском округе. Они связаны с повреждениями на линии 6-10 кВ, отключениями ПС «Правый берег» «ПБ–5» и 77 трансформаторных подстанций.

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Без света остались улицы: 2-е отделение, 4-е отделение, Почтовое отделение, Станичная, Бородинская, Гоголя, Крупской, Мира, Морская, Демченко, Полевая, Репинская, Серегина, Волгоградская, Комсомольская, Крайняя, Криничная, Малая крайняя, Старокорсунская, Урожайная, Ярославского, Лаврова Леонида, Горячеключевская, Атамана Лысенко и другие.



Также электроэнергию отключили Прикубанском округе из-за повреждения на линии 6-10 кВ. Выключили ПС «Калинино» «К-204», ПС «Северо-Восточная» «СВ-353 и 36 трансформаторных подстанций.



Без электричества остались улицы: 1 Мая, Архитекторов, Благодатная, Изобильная, Инициативная, Лесопарковая, Рассветная, Российская, Строителей бульвар, Тенистая, Ростовское шоссе, Беговая, Жигуленко, Агрохимическая, Гомельская, Есенина, Красюка, Аксайская, Солнечная, Шолохова.



На местах работают специалисты. Аварии на нескольких улицах уже устранили.