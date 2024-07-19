В Краснодаре и Ростове-на-Дону около 70% работодателей отказались от дресс-кода в жару — аналитики
Эксперты выяснили, что 70% работодателей Краснодара и 68% Ростова-на-Дону разрешили персоналу отказаться от офисного дресс-кода на время жары
18 июля аналитики сервиса SuperJob сообщили Юга.ру, что 70% работодателей в Краснодаре разрешили персоналу отказаться от офисного дресс-кода на время жаркой погоды.
Третий рекорд жары в Краснодаре:
Согласно данным опроса, соблюдать офисный дресс-код летом женщины вынуждены чаще мужчин. Корпоративного стиля одежды даже в жару продолжают придерживаться секретари, эйчары, юристы, банковские специалисты и менеджеры по продажам и работе с клиентами.
Также 18 июля РБК написал, что в Ростове-на-Дону 68% работодателей отказались от дресс-кода в жару.
Напомним, что в 10 районах Краснодарского края синоптики зафиксировали опасную засуху.
Как сообщали Юга.ру, житель Музыкального района Краснодара пожарил яичницу на солнце в 42-градусную жару.