Житель Музыкального района Краснодара пожарил яичницу на солнце в 42-градусную жару
В Краснодаре мужчина смог приготовить завтрак не на плите, а благодаря солнечным лучам. Узнали подробности кулинарного эксперимента
16 июля краснодарский фотограф Дмитрий Лобанов опубликовал видео приготовления яичницы на балконе под палящим солнцем.
На кадрах видно, как мужчина разбивает сырое яйцо, а через несколько секунд оно превращается в готовую глазунью. Видео завирусилось в соцсетях и пабликах, его также опубликовали федеральные СМИ.
Кулинарный эксперимент состоялся в Музыкальном микрорайоне Краснодара на балконе 17-этажного дома. Съемка проходила днем, в 15:30, на тот момент воздух на улице раскалился до +42°C.
В пабликах люди стали шутить, что такой метод приготовления завтрака актуален при отключениях света.
Третий рекорд жары в Краснодаре:
Юга.ру решили узнать у Дмитрия, была ли сковорода холодной изначально.
«Конечно пост шуточный, образно, что такая сильно жара — все кипит! Сковорода заранее была нагрета и вынесена на балкон, как раз в тот день были похожие посты в других городах юга. Решил и Краснодар добавить», — отметил Дмитрий.
Как писали Юга.ру, власти Краснодара ограничили подачу электроэнергии до 21 июля. Рассказываем, в каких районах будут отключать свет.