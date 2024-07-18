Житель Музыкального района Краснодара пожарил яичницу на солнце в 42-градусную жару

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/dimaslobanovKRD/1390
    © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/dimaslobanovKRD/1390

В Краснодаре мужчина смог приготовить завтрак не на плите, а благодаря солнечным лучам. Узнали подробности кулинарного эксперимента

16 июля краснодарский фотограф Дмитрий Лобанов опубликовал видео приготовления яичницы на балконе под палящим солнцем. 

На кадрах видно, как мужчина разбивает сырое яйцо, а через несколько секунд оно превращается в готовую глазунью. Видео завирусилось в соцсетях и пабликах, его также опубликовали федеральные СМИ.

Кулинарный эксперимент состоялся в Музыкальном микрорайоне Краснодара на балконе 17-этажного дома. Съемка проходила днем, в 15:30, на тот момент воздух на улице раскалился до +42°C.

В пабликах люди стали шутить, что такой метод приготовления завтрака актуален при отключениях света.

Третий рекорд жары в Краснодаре:

Юга.ру решили узнать у Дмитрия, была ли сковорода холодной изначально.

«Конечно пост шуточный, образно, что такая сильно жара — все кипит! Сковорода заранее была нагрета и вынесена на балкон, как раз в тот день были похожие посты в других городах юга. Решил и Краснодар добавить», — отметил Дмитрий.

Как писали Юга.ру, власти Краснодара ограничили подачу электроэнергии до 21 июля. Рассказываем, в каких районах будут отключать свет.

видео Краснодар Музыкальный микрорайон Погода Энергетика

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