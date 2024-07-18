Житель Музыкального района Краснодара пожарил яичницу на солнце в 42-градусную жару

В Краснодаре мужчина смог приготовить завтрак не на плите, а благодаря солнечным лучам. Узнали подробности кулинарного эксперимента

16 июля краснодарский фотограф Дмитрий Лобанов опубликовал видео приготовления яичницы на балконе под палящим солнцем. На кадрах видно, как мужчина разбивает сырое яйцо, а через несколько секунд оно превращается в готовую глазунью. Видео завирусилось в соцсетях и пабликах, его также опубликовали федеральные СМИ.



Кулинарный эксперимент состоялся в Музыкальном микрорайоне Краснодара на балконе 17-этажного дома. Съемка проходила днем, в 15:30, на тот момент воздух на улице раскалился до +42°C.



В пабликах люди стали шутить, что такой метод приготовления завтрака актуален при отключениях света.

Третий рекорд жары в Краснодаре: В прошлый раз первая половина июля была такой жаркой в 2001 году

Юга.ру решили узнать у Дмитрия, была ли сковорода холодной изначально. «Конечно пост шуточный, образно, что такая сильно жара — все кипит! Сковорода заранее была нагрета и вынесена на балкон, как раз в тот день были похожие посты в других городах юга. Решил и Краснодар добавить», — отметил Дмитрий.