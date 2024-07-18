В 10 районах Краснодарского края синоптики фиксируют опасную засуху

17 июля Краснодарский ЦГМС сообщил, что накануне в 10 районах Кубани зафиксировали опасную засуху. Речь идет о Белоглинском, Новопокровском, Тихорецком, Кавказском, Тбилисском, Гулькевичском, Приморско-Ахтарском, Славянском, Красноармейском и Калининском районах края. Эффективные осадки (5 мм и больше за сутки) не выпадали на территории муниципалитетов месяц, а температура воздуха достигала 40 °С.