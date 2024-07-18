В 10 районах Краснодарского края синоптики фиксируют опасную засуху
По сообщениям синоптиков, атмосферная засуха 16 июля достигла опасных показателей
17 июля Краснодарский ЦГМС сообщил, что накануне в 10 районах Кубани зафиксировали опасную засуху. Речь идет о Белоглинском, Новопокровском, Тихорецком, Кавказском, Тбилисском, Гулькевичском, Приморско-Ахтарском, Славянском, Красноармейском и Калининском районах края. Эффективные осадки (5 мм и больше за сутки) не выпадали на территории муниципалитетов месяц, а температура воздуха достигала 40 °С.
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В гидрометцентре добавили, что атмосферная засуха наблюдается на большей части территории региона. Критическую ситуацию отмечают в Староминском, Ленинградском, Тимашевском, Брюховецком, Кореновском, Выселковском, Динском, Каневском, Павловском и Крыловском районах.
Как писали Юга.ру, «Фобос» сообщил, что первая половина июля в Краснодаре оказалась на 4,5 °С теплее климатической нормы. График изменения температуры воздуха опережает жаркий июль 2001 года.