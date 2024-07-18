В Краснодаре 18 июля снова планово отключат свет и воду: делимся списком адресов

«Электросети Кубани» в разделе «Предупреждения о плановых отключениях электроэнергии» опубликовали список адресов, где в Краснодаре 18 июля не будет света.

С 09:00 до 17:00 электричества не будет по адресам:

Рождественская Набережная, 43;

Проспект Чекистов, 46;

Проспект Чекистов, 44/3;

Проспект Чекистов, 44/5;

Красная, 169;

Красная, 86;

Красная, 90;

Красная, 92;

Красная, 98;

Красная, 83;

Красная, 86/1;

Комсомольская, 23;

Комсомольская, 24;

Новопочтовая, 66;

Почтовая, 66;

Октябрьская, 57;

Крупской, 8/5;

Крупской, 8/3;

Мира, 30;

Горького, 104;

Горького, 102;

Шоссе нефтяников, 13/2;

Шоссе нефтяников, 8;

Сормовская, 191/1;

Сормовская, 191;

Сормовская, 204/а;

Сормовская, 189;

Сормовская, 193;

Сормовская, 187;

Зиповская, 16;

Зиповская, 20;

Московская, 48;

Офицерская, 43;

Офицерская, 45;

Семеновская, 164/1;

Главная, 24/1;

Главная, 16;

Главная, — от № 22 до 24;

Семеновская, 164/1;

Троицкая, 84/2;

Средняя, 32/7;

Ивановская — от № 147 до 191, от № 80 до 122;

Проезжая — от № 2 до 10, от № 1 до 7;

Троицкая 177;

Сергинская — от № 1 до 17, от № 2 до 12;

Средняя, 32, и от № 45 до 47;

Поселковая, 12;

2-й Троицкий переулок, 10;

2-й Троицкий переулок, 9;

Троицкая — от № 84 до 104, от № 141 до 175;

Родниковая — от № 7 до 9;

Лесная, 31;

9 января, 84;

Ковтюха, 109/3;

Лесная — от № 21 до 23;

Пионерская — от № 60 до 64;

Пионерская 79;

Пионерская 81;

Ковтюха — от № 138 до 168, от № 107 до 121;

9 января — от № 66 до 88, от № 85 до 125;

9 января — от № 25 до 39;

Московская, 2;

Московская, 2/1;

Дербентская, 18;

Дербентская, 18/1;

Мопра, 41/1, а также от № 46 до 48;

Мопра, 55;

Ипподромная, 49;

Спортивная — от № 3 до 21;

Спортивная, 9;

Маяковского — от № 28 до 80, от №17 до 65;

Степная — от № 25 до 31, от № 24 до 26;

Титаровская — от № 12 до 58;

Ключевая, 63, а также от № 13 до 69, от № 20 до 52;

Ключевая — от № 20 до 52;

Пионерская — от № 25 до 35, от № 22 до 34;

Вишняковой — от № 60 до 104;

Вишняковой, 51;

Ким — от № 37 до 39;

Почтовая — от № 190 до 198;

Демченко — от № 110 до 198;

Горького, 107.

В «МЦУ Краснодар» рассказали, что в этот период света в городе не будет по адресам:

70 лет Октября;

Вологодская 7,11;

Яснополянская 13, 15,17,19, 21;

НСТ Наука;

НСТ Кубанское яблоко;

поселок Зеленопольский;

СНТ КСК-1;

СНТ ТЭЦ;

СНТ Ивушка;

станица Старокорсунская: улицы Базарная, Корсунская, Мира, Чонгарская.

По данным «ЕДДС Краснодар», 18 июля с 09:00 до 17:00 снизят давление водоснабжения по адресам:

Офицерская, 43;

Офицерская, 45.

Также 18 июля с 23:00 до 09:00 19 июля ограничат подачу холодного водоснабжения по улицам: