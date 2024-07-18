В Краснодаре 18 июля снова планово отключат свет и воду: делимся списком адресов

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру
    © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

Власти Краснодара рассказали, каких улиц города коснутся плановые отключения воды и света 18 июля

«Электросети Кубани» в разделе «Предупреждения о плановых отключениях электроэнергии» опубликовали список адресов, где в Краснодаре 18 июля не будет света.

Жара 40 °С, пустые полки и отсутствие воды:

С 09:00 до 17:00 электричества не будет по адресам:

  • Рождественская Набережная, 43;
  • Проспект Чекистов, 46;
  • Проспект Чекистов, 44/3;
  • Проспект Чекистов, 44/5;
  • Красная, 169;
  • Красная, 86;
  • Красная, 90;
  • Красная, 92;
  • Красная, 98;
  • Красная, 83;
  • Красная, 86/1;
  • Комсомольская, 23;
  • Комсомольская, 24;
  • Новопочтовая, 66;
  • Почтовая, 66;
  • Октябрьская, 57;
  • Крупской, 8/5;
  • Крупской, 8/3;
  • Мира, 30;
  • Горького, 104;
  • Горького, 102;
  • Шоссе нефтяников, 13/2;
  • Шоссе нефтяников, 8;
  • Сормовская, 191/1;
  • Сормовская, 191;
  • Сормовская, 204/а;
  • Сормовская, 189;
  • Сормовская, 193;
  • Сормовская, 187;
  • Зиповская, 16;
  • Зиповская, 20;
  • Московская, 48;
  • Офицерская, 43;
  • Офицерская, 45;
  • Семеновская, 164/1;
  • Главная, 24/1;
  • Главная, 16;
  • Главная, — от № 22 до 24;
  • Семеновская, 164/1;
  • Троицкая, 84/2;
  • Средняя, 32/7;
  • Ивановская — от № 147 до 191, от № 80 до 122;
  • Проезжая — от № 2 до 10, от № 1 до 7;
  • Троицкая 177;
  • Сергинская — от № 1 до 17, от № 2 до 12;
  • Средняя, 32, и от № 45 до 47;
  • Поселковая, 12;
  • 2-й Троицкий переулок, 10;
  • 2-й Троицкий переулок, 9;
  • Троицкая — от № 84 до 104, от № 141 до 175;
  • Родниковая — от № 7 до 9;
  • Лесная, 31;
  • 9 января, 84;
  • Ковтюха, 109/3;
  • Лесная — от № 21 до 23;
  • Пионерская — от № 60 до 64;
  • Пионерская 79;
  • Пионерская 81;
  • Ковтюха — от № 138 до 168, от № 107 до 121;
  • 9 января — от № 66 до 88, от № 85 до 125;
  • 9 января — от № 25 до 39;
  • Московская, 2;
  • Московская, 2/1;
  • Дербентская, 18;
  • Дербентская, 18/1;
  • Мопра, 41/1, а также от № 46 до 48;
  • Мопра, 55;
  • Ипподромная, 49;
  • Спортивная — от № 3 до 21;
  • Спортивная, 9;
  • Маяковского — от № 28 до 80, от №17 до 65;
  • Степная — от № 25 до 31, от № 24 до 26;
  • Титаровская — от № 12 до 58;
  • Ключевая, 63, а также от № 13 до 69, от № 20 до 52;
  • Ключевая — от № 20 до 52;
  • Пионерская — от № 25 до 35, от № 22 до 34;
  • Вишняковой — от № 60 до 104;
  • Вишняковой, 51;
  • Ким — от № 37 до 39;
  • Почтовая — от № 190 до 198;
  • Демченко — от № 110 до 198;
  • Горького, 107.

В «МЦУ Краснодар» рассказали, что в этот период света в городе не будет по адресам:

  • 70 лет Октября;
  • Вологодская 7,11;
  • Яснополянская 13, 15,17,19, 21;
  • НСТ Наука;
  • НСТ Кубанское яблоко;
  • поселок Зеленопольский;
  • СНТ КСК-1;
  • СНТ ТЭЦ;
  • СНТ Ивушка;
  • станица Старокорсунская: улицы Базарная, Корсунская, Мира, Чонгарская.

По данным «ЕДДС Краснодар», 18 июля с 09:00 до 17:00 снизят давление водоснабжения по адресам:

  • Офицерская, 43;
  • Офицерская, 45.

Также 18 июля с 23:00 до 09:00 19 июля ограничат подачу холодного водоснабжения по улицам:

  • Героев Разведчиков;
  • Героя Аверкиева;
  • Черкасская;
  • Восточно-Кругликовская;
  • 40 лет Победы;
  • Владислава Посадского;
  • Яцкова;
  • Генерала Трошева;
  • Домбайская;
  • Шевелева;
  • Бочарникова;
  • Боспорская;
  • Воробьёва;
  • Сапрунова;
  • Мирошниченко;
  • Кобзаря;
  • Планетная;
  • Звездопадная;
  • Звенящая;
  • Загорская;
  • Радужный бульвар;
  • Лиственная;
  • 75-летия Победы.

Напомним, что 17 июля в Краснодаре из-за отключений света осложнилась ситуация на дорогах. В нескольких районах города не работали светофоры.

Как писали ранее Юга.ру, власти Краснодара до 19 июля включительно ограничили подачу электроэнергии сразу в нескольких районах.

Водоснабжение ЖКХ Краснодар Энергетика

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В Краснодаре 18 июля снова планово отключат свет и воду: делимся списком адресов
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