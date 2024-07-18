В Краснодаре 18 июля снова планово отключат свет и воду: делимся списком адресов
Власти Краснодара рассказали, каких улиц города коснутся плановые отключения воды и света 18 июля
«Электросети Кубани» в разделе «Предупреждения о плановых отключениях электроэнергии» опубликовали список адресов, где в Краснодаре 18 июля не будет света.
Жара 40 °С, пустые полки и отсутствие воды:
С 09:00 до 17:00 электричества не будет по адресам:
- Рождественская Набережная, 43;
- Проспект Чекистов, 46;
- Проспект Чекистов, 44/3;
- Проспект Чекистов, 44/5;
- Красная, 169;
- Красная, 86;
- Красная, 90;
- Красная, 92;
- Красная, 98;
- Красная, 83;
- Красная, 86/1;
- Комсомольская, 23;
- Комсомольская, 24;
- Новопочтовая, 66;
- Почтовая, 66;
- Октябрьская, 57;
- Крупской, 8/5;
- Крупской, 8/3;
- Мира, 30;
- Горького, 104;
- Горького, 102;
- Шоссе нефтяников, 13/2;
- Шоссе нефтяников, 8;
- Сормовская, 191/1;
- Сормовская, 191;
- Сормовская, 204/а;
- Сормовская, 189;
- Сормовская, 193;
- Сормовская, 187;
- Зиповская, 16;
- Зиповская, 20;
- Московская, 48;
- Офицерская, 43;
- Офицерская, 45;
- Семеновская, 164/1;
- Главная, 24/1;
- Главная, 16;
- Главная, — от № 22 до 24;
- Семеновская, 164/1;
- Троицкая, 84/2;
- Средняя, 32/7;
- Ивановская — от № 147 до 191, от № 80 до 122;
- Проезжая — от № 2 до 10, от № 1 до 7;
- Троицкая 177;
- Сергинская — от № 1 до 17, от № 2 до 12;
- Средняя, 32, и от № 45 до 47;
- Поселковая, 12;
- 2-й Троицкий переулок, 10;
- 2-й Троицкий переулок, 9;
- Троицкая — от № 84 до 104, от № 141 до 175;
- Родниковая — от № 7 до 9;
- Лесная, 31;
- 9 января, 84;
- Ковтюха, 109/3;
- Лесная — от № 21 до 23;
- Пионерская — от № 60 до 64;
- Пионерская 79;
- Пионерская 81;
- Ковтюха — от № 138 до 168, от № 107 до 121;
- 9 января — от № 66 до 88, от № 85 до 125;
- 9 января — от № 25 до 39;
- Московская, 2;
- Московская, 2/1;
- Дербентская, 18;
- Дербентская, 18/1;
- Мопра, 41/1, а также от № 46 до 48;
- Мопра, 55;
- Ипподромная, 49;
- Спортивная — от № 3 до 21;
- Спортивная, 9;
- Маяковского — от № 28 до 80, от №17 до 65;
- Степная — от № 25 до 31, от № 24 до 26;
- Титаровская — от № 12 до 58;
- Ключевая, 63, а также от № 13 до 69, от № 20 до 52;
- Ключевая — от № 20 до 52;
- Пионерская — от № 25 до 35, от № 22 до 34;
- Вишняковой — от № 60 до 104;
- Вишняковой, 51;
- Ким — от № 37 до 39;
- Почтовая — от № 190 до 198;
- Демченко — от № 110 до 198;
- Горького, 107.
В «МЦУ Краснодар» рассказали, что в этот период света в городе не будет по адресам:
- 70 лет Октября;
- Вологодская 7,11;
- Яснополянская 13, 15,17,19, 21;
- НСТ Наука;
- НСТ Кубанское яблоко;
- поселок Зеленопольский;
- СНТ КСК-1;
- СНТ ТЭЦ;
- СНТ Ивушка;
- станица Старокорсунская: улицы Базарная, Корсунская, Мира, Чонгарская.
По данным «ЕДДС Краснодар», 18 июля с 09:00 до 17:00 снизят давление водоснабжения по адресам:
- Офицерская, 43;
- Офицерская, 45.
Также 18 июля с 23:00 до 09:00 19 июля ограничат подачу холодного водоснабжения по улицам:
- Героев Разведчиков;
- Героя Аверкиева;
- Черкасская;
- Восточно-Кругликовская;
- 40 лет Победы;
- Владислава Посадского;
- Яцкова;
- Генерала Трошева;
- Домбайская;
- Шевелева;
- Бочарникова;
- Боспорская;
- Воробьёва;
- Сапрунова;
- Мирошниченко;
- Кобзаря;
- Планетная;
- Звездопадная;
- Звенящая;
- Загорская;
- Радужный бульвар;
- Лиственная;
- 75-летия Победы.
Напомним, что 17 июля в Краснодаре из-за отключений света осложнилась ситуация на дорогах. В нескольких районах города не работали светофоры.
Как писали ранее Юга.ру, власти Краснодара до 19 июля включительно ограничили подачу электроэнергии сразу в нескольких районах.