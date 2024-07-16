Сухая трава загорелась в 200 метрах от жилых домов в Краснодаре

16 июля жительница микрорайона Гидростороителей в Краснодаре рассказала Юга.ру, что заметила из окна квартиры дым от пожара, охватившего поле рядом с жилыми многоэтажными домами. Очевидица уточнила, что снимала видео из дома по улице Благоева, 29/3.

В телеграм-канале GMRLIVE местные сообщают о трёх очагах, расположенных недалеко друг от друга в районе Пашковского переката и улицы Гидростроителей. На фото и видео видно, что рядом с очагами находятся многоэтажки.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае произошло более 20 природных пожаров с начала 2024 года. Это в семь раз больше, чем год назад.

Под Новороссийском до сих пор тушат очаги возгорания на территории Абраусского заказника. Экологический ущерб оценивают в сотни млн рублей.