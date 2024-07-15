Музыкальный микрорайон Краснодара 15 июля на весь день останется без света и воды

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру
    © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

В Прикубанском округе Краснодаре 15 июля не будет электричества и водоснабжения. Отключения затронут Музыкальный микрорайон

15 июля Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара предупредила о плановом отключении света и воды в Прикубанском районе.

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С 11:00 до 17:00 не будет водоснабжения по улицам: Агрохимическая, Шаляпина, Мусоргского, Московская, Есенина, Дунаевского, Прокофьева, Адлерская, Чайковского. Все они относятся к Музыкальному микрорайону.

С 09:00 до 17:00 будет ограничена подача электричества по улицам: Есенина, Климова, Шаляпина, Суздальская, Прокофьева, Рахманинова, Агрохимическая и Адлерская. Для уточнения адреса следует перейти по ссылке.

Как писали Юга.ру, МЧС предупредило жителей Краснодарского края об экстремальной жаре. До 18 июля воздух будет прогреваться до 41°С.

Водоснабжение Краснодар Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Музыкальный микрорайон

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