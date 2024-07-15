Музыкальный микрорайон Краснодара 15 июля на весь день останется без света и воды

В Прикубанском округе Краснодаре 15 июля не будет электричества и водоснабжения. Отключения затронут Музыкальный микрорайон

15 июля Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара предупредила о плановом отключении света и воды в Прикубанском районе.

С 11:00 до 17:00 не будет водоснабжения по улицам: Агрохимическая, Шаляпина, Мусоргского, Московская, Есенина, Дунаевского, Прокофьева, Адлерская, Чайковского. Все они относятся к Музыкальному микрорайону.

С 09:00 до 17:00 будет ограничена подача электричества по улицам: Есенина, Климова, Шаляпина, Суздальская, Прокофьева, Рахманинова, Агрохимическая и Адлерская. Для уточнения адреса следует перейти по ссылке.