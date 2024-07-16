Экологический ущерб от пожара под Новороссийском оценивают в сотни млн рублей. Администрацию города обвинили в халатности

Ущерб от пожара на территории Абраусского заказника под Новороссийском может составить сотни млн рублей

Предыстория. 14 июля сильный пожар охватил поселок Сухая Щель под Новороссийском. Сутки спустя огонь распространился на 62 га. После этого заповедник «Утриш» под Анапой закрыли для туристов.

15 июля ТАСС со ссылкой на профессора Ботанического сада Южного федерального университета Татьяну Вардуни сообщило, что экологический ущерб, нанесенный экосистеме леса под Новороссийском в результате пожара может составить сотни миллионов рублей.

Такая оценка связана с тем, что на территории Абраусского заказника растут редкие и исчезающие виды реликтовых растений, занесенные в Красную книгу России. Кроме того, погибло много насекомых, птиц и млекопитающих.