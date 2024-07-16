Экологический ущерб от пожара под Новороссийском оценивают в сотни млн рублей. Администрацию города обвинили в халатности
Ущерб от пожара на территории Абраусского заказника под Новороссийском может составить сотни млн рублей
Предыстория. 14 июля сильный пожар охватил поселок Сухая Щель под Новороссийском. Сутки спустя огонь распространился на 62 га. После этого заповедник «Утриш» под Анапой закрыли для туристов.
15 июля ТАСС со ссылкой на профессора Ботанического сада Южного федерального университета Татьяну Вардуни сообщило, что экологический ущерб, нанесенный экосистеме леса под Новороссийском в результате пожара может составить сотни миллионов рублей.
Такая оценка связана с тем, что на территории Абраусского заказника растут редкие и исчезающие виды реликтовых растений, занесенные в Красную книгу России. Кроме того, погибло много насекомых, птиц и млекопитающих.
Огненные выходные:
15 июля директор государственного заповедника «Утриш» Олег Чихачев сообщил, что причиной возгорания скорее всего стало нарушение правил пожарной безопасности местными жителями — непотушенный сигаретный окурок. Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. По предварительным данным, должностные лица администрации не обеспечили пожарную безопасность, из-за чего маленький очаг разросся в большой.
Как сообщает региональное МЧС, огнеборцы локализовали пожар под Новороссийском. Огонь продолжают тушить.
Как писали Юга.ру, экстремальная жара продлится в Краснодарском крае до 18 июля. МЧС призвало жителей региона быть готовыми к температуре водуха до 41°С.