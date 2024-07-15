Заповедник «Утриш» под Анапой закрыли для туристов. Его директор предположил, что причиной пожара мог быть окурок

Предыстория. Сильный пожар охватил 14 июля поселок Сухая Щель под Новороссийском.

15 июля заповедник «Утриш» в Анапе сообщил, что закрыл для туристов экскурсионные пешие маршруты в связи со сложными погодными условиями и высокой пожароопасностью пятого класса.

До 31 августа на территории курорта действует особый противопожарный режим, посещение лесов ограничено, в том числе — на транспорте. Под особым контролем заповедник «Утриш», проход на территорию которого строго запрещен.

МЧС просит жителей и гостей города соблюдать правила пожарной безопасности, не разжигать костры на приусадебных участках, вблизи лесных массивов, категорически нельзя выжигать мусор и сухостой.

15 июля директор государственного заповедника «Утриш» Олег Чихачев рассказал Юга.ру, что узнал о пожаре в урочище Сухая Щель под Новороссийском 14 июля в 11:55 после звонка от ЕДДС.