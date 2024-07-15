Заповедник «Утриш» под Анапой закрыли для туристов. Его директор предположил, что причиной пожара мог быть окурок
Заповедник «Утриш» в Анапе закрыл туристические маршруты из-за пожароопасности
Предыстория. Сильный пожар охватил 14 июля поселок Сухая Щель под Новороссийском.
15 июля заповедник «Утриш» в Анапе сообщил, что закрыл для туристов экскурсионные пешие маршруты в связи со сложными погодными условиями и высокой пожароопасностью пятого класса.
До 31 августа на территории курорта действует особый противопожарный режим, посещение лесов ограничено, в том числе — на транспорте. Под особым контролем заповедник «Утриш», проход на территорию которого строго запрещен.
МЧС просит жителей и гостей города соблюдать правила пожарной безопасности, не разжигать костры на приусадебных участках, вблизи лесных массивов, категорически нельзя выжигать мусор и сухостой.
15 июля директор государственного заповедника «Утриш» Олег Чихачев рассказал Юга.ру, что узнал о пожаре в урочище Сухая Щель под Новороссийском 14 июля в 11:55 после звонка от ЕДДС.
Огненные выходные:
«Мы сразу выдвинулись на место происшествия. По последним данным, площадь пожара составляет 62 га. Из них 61 га принадлежат Абраусскому заказнику и 1 га — Утришскому заповеднику», — рассказал Чихачев.
По его словам, есть вероятность, что справиться с пожаром удастся сегодня. В настоящее время специалисты локализуют возгорание. Тушение осложняет сильный ветер. Предположительной причиной пожара считают человеческий фактор.
«Всё началось с дороги в 500 метрах от заповедника. Возможно, оставили непотушенный сигаретный окурок. Волонтеры и казаки активно помогают тушить пожар. Ребята на мотоциклах и квадроциклах подвозят воду. Потерять 1 га заповедной территории — это большое горе, потому что растущие там деревья будут восстанавливаться сотни лет», — добавил Чихачев.
По его словам, в тушении пожара задействовано более 300 человек, 62 единицы техники, пять вертолетов и один самолет.
В телеграм-канале «Жизнь Абрау» появилась информация, что пожарным требуется дополнительная помощь добровольцев. Для подвоза воды в гору необходимы квадроциклы и мотоциклы класса эндуро.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае произошло более 20 природных пожаров с начала 2024 года. Это в семь раз больше, чем год назад.