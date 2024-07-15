Заповедник «Утриш» под Анапой закрыли для туристов. Его директор предположил, что причиной пожара мог быть окурок

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Заповедник «Утриш» в Анапе закрыл туристические маршруты из-за пожароопасности

Предыстория. Сильный пожар охватил 14 июля поселок Сухая Щель под Новороссийском. 

15 июля заповедник «Утриш» в Анапе сообщил, что закрыл для туристов экскурсионные пешие маршруты в связи со сложными погодными условиями и высокой пожароопасностью пятого класса. 

До 31 августа на территории курорта действует особый противопожарный режим, посещение лесов ограничено, в том числе — на транспорте. Под особым контролем заповедник «Утриш», проход на территорию которого строго запрещен.

МЧС просит жителей и гостей города соблюдать правила пожарной безопасности, не разжигать костры на приусадебных участках, вблизи лесных массивов, категорически нельзя выжигать мусор и сухостой.

15 июля директор государственного заповедника «Утриш» Олег Чихачев рассказал Юга.ру, что узнал о пожаре в урочище Сухая Щель под Новороссийском 14 июля в 11:55 после звонка от ЕДДС.

Огненные выходные:

«Мы сразу выдвинулись на место происшествия. По последним данным, площадь пожара составляет 62 га. Из них 61 га принадлежат Абраусскому заказнику и 1 га — Утришскому заповеднику», — рассказал Чихачев.

По его словам, есть вероятность, что справиться с пожаром удастся сегодня. В настоящее время специалисты локализуют возгорание. Тушение осложняет сильный ветер. Предположительной причиной пожара считают человеческий фактор.

«Всё началось с дороги в 500 метрах от заповедника. Возможно, оставили непотушенный сигаретный окурок. Волонтеры и казаки активно помогают тушить пожар. Ребята на мотоциклах и квадроциклах подвозят воду. Потерять 1 га заповедной территории — это большое горе, потому что растущие там деревья будут восстанавливаться сотни лет», — добавил Чихачев.

По его словам, в тушении пожара задействовано более 300 человек, 62 единицы техники, пять вертолетов и один самолет.

В телеграм-канале «Жизнь Абрау» появилась информация, что пожарным требуется дополнительная помощь добровольцев. Для подвоза воды в гору необходимы квадроциклы и мотоциклы класса эндуро.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае произошло более 20 природных пожаров с начала 2024 года. Это в семь раз больше, чем год назад.

Анапа Заповедники Курорты и туризм отдых Погода Пожароопасность Пожары путешествия

Новости

«Чистая среда» открыла в Краснодаре бесплатную экобиблиотеку
В Ставропольском крае 17 округам грозят пожары из-за аномально жаркой погоды
Снова пробки к Черному морю: затор в 33 км возник 15 июля на трассе М-4 в сторону побережья
Мэрия Ростова-на-Дону отказалась закрепить за городом статус «южной столицы», так как фраза запатентована предпринимателями
Заповедник «Утриш» под Анапой закрыли для туристов. Его директор предположил, что причиной пожара мог быть окурок
Российская авиакомпания запустит дополнительные авиарейсы между Минводами, Сочи и Антальей

Лента новостей

Реклама на сайте