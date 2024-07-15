В Сухой Щели под Новороссийском горит лес: что известно о пожаре

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Сильный пожар охватил 14 июля поселок Сухая Щель под Новороссийском. Общая площадь горения составляет не менее 62 га

14 июля рядом с поселком Малый Утриш под Новороссийском загорелся лес. Из-за сильного ветра и жаркой погоды огонь быстро распространился на территорию базы отдыха «Голубая волна». Спасатели эвакуировали 220 человек, в том числе 40 детей.

В 14:07 стало известно, что к месту возгорания отправился вертолет Ка-32 с водосливным устройством. Площадь пожара составила 20 га. На территории базы отдыха «Голубая волна» огонь охватил 1500 кв. метров и повредил шесть деревянных домов и два легковых автомобиля.

К 18:56 площадь пожара увеличилась до 47 га. Тушение осложняет сильный ветер, в некоторых районах до 17 м/с.

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В 20:21 МЧС по Краснодарскому краю сообщило, что огонь перешел на территорию баз отдыха «Романтик», «Моряк» и «Строитель». Спасатели эвакуировали 296 человек, из них 64 ребенка. На территории базы «Романтик» огнем охвачены 11 строений. Общая площадь пожара составила 51 га.

15 июля в 07:11 МЧС сообщило, что на месте пожара работают самолет Ил-76 и два вертолета Ка-32 и Ми-8 с водосливными устройствами. На территории базы отдыха «Романтик» огнем повреждено 30 построек. На территории «Голубой волны» пострадали восемь построек и пять автомобилей. 

В 09:33 стало известно, что пожарные потушили все очаги на территории турбаз. Всего от огня пострадали 68 построек. Дополнительно к тушению привлекли ещё один вертолёт Ка-32 МЧС России. На месте продолжают работать более 320 специалистов, 84 единицы техники, также два вертолёта и самолет Ил-76 МЧС России.

Общая площадь пожара составляет не менее 62 га.

Экстремальная жара продлится в Краснодарском крае до 18 июля. МЧС призвало жителей региона быть готовыми к дневной температуре до 41°С.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае произошло более 20 природных пожаров с начала 2024 года. Это в семь раз больше, чем год назад.

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