В Сухой Щели под Новороссийском горит лес: что известно о пожаре

Сильный пожар охватил 14 июля поселок Сухая Щель под Новороссийском. Общая площадь горения составляет не менее 62 га

14 июля рядом с поселком Малый Утриш под Новороссийском загорелся лес. Из-за сильного ветра и жаркой погоды огонь быстро распространился на территорию базы отдыха «Голубая волна». Спасатели эвакуировали 220 человек, в том числе 40 детей.

В 14:07 стало известно, что к месту возгорания отправился вертолет Ка-32 с водосливным устройством. Площадь пожара составила 20 га. На территории базы отдыха «Голубая волна» огонь охватил 1500 кв. метров и повредил шесть деревянных домов и два легковых автомобиля.