В Сухой Щели под Новороссийском горит лес: что известно о пожаре
Сильный пожар охватил 14 июля поселок Сухая Щель под Новороссийском. Общая площадь горения составляет не менее 62 га
14 июля рядом с поселком Малый Утриш под Новороссийском загорелся лес. Из-за сильного ветра и жаркой погоды огонь быстро распространился на территорию базы отдыха «Голубая волна». Спасатели эвакуировали 220 человек, в том числе 40 детей.
В 14:07 стало известно, что к месту возгорания отправился вертолет Ка-32 с водосливным устройством. Площадь пожара составила 20 га. На территории базы отдыха «Голубая волна» огонь охватил 1500 кв. метров и повредил шесть деревянных домов и два легковых автомобиля.
К 18:56 площадь пожара увеличилась до 47 га. Тушение осложняет сильный ветер, в некоторых районах до 17 м/с.
Читайте также:
В 20:21 МЧС по Краснодарскому краю сообщило, что огонь перешел на территорию баз отдыха «Романтик», «Моряк» и «Строитель». Спасатели эвакуировали 296 человек, из них 64 ребенка. На территории базы «Романтик» огнем охвачены 11 строений. Общая площадь пожара составила 51 га.
15 июля в 07:11 МЧС сообщило, что на месте пожара работают самолет Ил-76 и два вертолета Ка-32 и Ми-8 с водосливными устройствами. На территории базы отдыха «Романтик» огнем повреждено 30 построек. На территории «Голубой волны» пострадали восемь построек и пять автомобилей.
В 09:33 стало известно, что пожарные потушили все очаги на территории турбаз. Всего от огня пострадали 68 построек. Дополнительно к тушению привлекли ещё один вертолёт Ка-32 МЧС России. На месте продолжают работать более 320 специалистов, 84 единицы техники, также два вертолёта и самолет Ил-76 МЧС России.
Общая площадь пожара составляет не менее 62 га.