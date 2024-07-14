Сильный пожар охватил Сухую Щель под Новороссийском

Около 10 гектаров леса горит рядом с поселком Малый Утриш; огонь проник на территорию базы отдыха «Голубая волна»; эвакуированы 220 туристов

В 11:29 14 июля в дежурную службу «01» по Новороссийску сообщили о лесном пожаре в Сухой Щели, между хутором Дюрсо и поселком Малый Утриш — такие данные приводит пресс-служба краевого управления МЧС.

Первоначально площадь пожара оценили в три гектара, но огонь очень быстро распространялся, перекинувшись на базу отдыха «Голубая волна», где, по данным «Кубанских новостей», сгорели шесть домиков и два легковых автомобиля. С базы отдыха эвакуировали 220 туристов, 40 из которых — дети. Жертв нет.

К 14 часам площадь пожара специалисты оценивали уже в 15 гектаров. В тушении задействовано 23 единицы наземной техники и специальный вертолет Ка-35.