Сильный пожар охватил Сухую Щель под Новороссийском
Около 10 гектаров леса горит рядом с поселком Малый Утриш; огонь проник на территорию базы отдыха «Голубая волна»; эвакуированы 220 туристов
В 11:29 14 июля в дежурную службу «01» по Новороссийску сообщили о лесном пожаре в Сухой Щели, между хутором Дюрсо и поселком Малый Утриш — такие данные приводит пресс-служба краевого управления МЧС.
Первоначально площадь пожара оценили в три гектара, но огонь очень быстро распространялся, перекинувшись на базу отдыха «Голубая волна», где, по данным «Кубанских новостей», сгорели шесть домиков и два легковых автомобиля. С базы отдыха эвакуировали 220 туристов, 40 из которых — дети. Жертв нет.
К 14 часам площадь пожара специалисты оценивали уже в 15 гектаров. В тушении задействовано 23 единицы наземной техники и специальный вертолет Ка-35.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко попросил граждан «воздержаться от поездок в направлении Сухой щели, чтобы не затруднять движение техники, задействованной в тушении».
ДОПОЛНЕНО: В связи с этим пожаром в Новороссийске введен режим ЧС. Площадь возгорания достигла уже 22 гектара. С трех баз отдыха («Моряк», «Романтик», «Голубая волна») эвкауированы около 500 человек, включая 140 детей.
Начальник Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров предполагает, что пожар начался вследствие человеческого фактора.
ДОПОЛНЕНО: В Минприроды в 19:23 сообщили, что площадь пожара превысила 51 гектар. Тушение осложняется сильными — до 17 м/с — порывами ветра. С огнем на данный момент борются более 250 человек и 76 единиц наземной техники. С двух вертолетов на огонь сброшено 75 тонн воды.
ДОПОЛНЕНО: Горят базы отдыха «Моряк», «Романтик», «Фрегат», «Строитель». Оттуда эвакуировали 176 человек, включая 48 детей. На территории базы «Романтик» огнем охвачены 11 построек. Краевое управление МЧС готовится эвакуировать жителей хутора Дюрсо, если в ближайшие часы темпы распространения огня не удастся замедлить.
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Напомним, что минувшим вечером еще один крупный пожар возник на Копанском мусорном полигоне, который находится в нескольких километрах от Краснодара.