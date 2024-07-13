В Краснодаре покажут более 100 работ фотохудожников из разных городов России
Краснодарский краевой выставочный зал 16 июля откроет фотовыставку «Родные места» (0+)
Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал открытие фотовыставки «Родные места». С 16 по 28 июля посетители смогут оценить более 100 работ фотохудожников из разных городов России.
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Авторы в разных форматах изобразили деревенский и городской пейзажи — суровые зимы, весеннюю оттепель, летний зной, осеннее буйство красок и многое другое. Выставка показывает, что природа родного края или области может стать для фотохудожника неисчерпаемым источником вдохновения.
Выставка «Родные места» будет работать по адресу улица Рашпилевская, 32.
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