В Краснодаре писательница Марго Гритт представит сборник рассказов «Вторжение»

В Краснодаре 27 июля пройдет творческая встреча с писательницей Марго Гритт (18+)

Критик Кира Кац анонсировала на 27 июля творческую встречу с писательницей Марго Гритт. Собравшиеся буду говорить о писательском пути внутри текста и за его пределами.

Гостья презентует сборник рассказов «Вторжение» про хрупких людей, чей мир рухнул. Книга вышла в редакции «Альпина. Проза» в 2023 году.

Встреча пройдет в книжном магазине «Чарли» по адресу улица Красная, 69. Вход свободный, однако необходима предварительная регистрация.

Писательница Марго Гритт родилась в Новороссийске. В 2022 году девушка стала лауреатом премии «Лицей» в номинации «Выбор книжных блогеров» и финалисткой премии имени Катаева. Ведет телеграм-канал для начинающих авторов «Рукопись, которая горит».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре появился антикнижный клуб для выгоревших, работающих и ленивых.