В Краснодаре писательница Марго Гритт представит сборник рассказов «Вторжение»

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

В Краснодаре 27 июля пройдет творческая встреча с писательницей Марго Гритт (18+)

Критик Кира Кац анонсировала на 27 июля творческую встречу с писательницей Марго Гритт. Собравшиеся буду говорить о писательском пути внутри текста и за его пределами.

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Встреча пройдет в книжном магазине «Чарли» по адресу улица Красная, 69. Вход свободный, однако необходима предварительная регистрация.

Писательница Марго Гритт родилась в Новороссийске. В 2022 году девушка стала лауреатом премии «Лицей» в номинации «Выбор книжных блогеров» и финалисткой премии имени Катаева. Ведет телеграм-канал для начинающих авторов «Рукопись, которая горит».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре появился антикнижный клуб для выгоревших, работающих и ленивых.

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В Краснодаре писательница Марго Гритт представит сборник рассказов «Вторжение»
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