На Уральской до ноября перекроют две полосы

На километровом отрезке краснодарской улицы Уральской до 1 ноября закроют для движения автомобилей по одной полосе в каждую сторону

С 15 июля до 1 ноября для дорожного движения будут закрыты две полосы (по одной в каждом направлении) улицы Уральской от дома №116 до дома №130 — предупреждение об этом опубликовала пресс-служба администрации Краснодара.

Отрезок улицы Уральской, где с 15 июля по 1 ноября 2024 г. будут менять канализационный коллектор © Скриншот публикации на сайте мэрии Краснодара, Krd.ru

Отрезок улицы Уральской, где с 15 июля по 1 ноября 2024 г. будут менять канализационный коллектор © Скриншот публикации на сайте мэрии Краснодара, Krd.ru

Это связано с работами по замене канализационных труб — «Росводоканал Краснодар» заменит коллектор диаметром 500 миллиметров на новый, 900-миллиметровый. Всего будет обновлено немногим более километра трубопровода.

«Пропускная способность коллектора увеличится почти в два раза. Это обеспечит надежные и качественные услуги у абонентов на улицах Уральской, имени Лизы Чайкиной, Меланжевой, Старокубанской, а также у жителей жилых кварталов «Урал» и «Режиссер», — утверждает Филипп Денисов, директор по капитальному строительству «Росводоканала Краснодар».

Ранее на этой неделе мэрия Ростова-на-Дону опубликовала карту бомбоубежищ, а губернатор Краснодарского края рассказал, сколько денег и времени нужно на то, чтобы избавить Краснодар от дорожных заторов.