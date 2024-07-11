В Краснодаре на углу улиц Северной и Тургенева ограничат движение транспорта почти на месяц
Движение транспорта в центре Краснодара ограничат с 15 июля
11 июля мэрия Краснодара сообщила, что на участке улиц Северной и Тургенева перекроют движение транспорта с 15 июля по 20 августа. Ограничение введут из-за строительства нового водопровода.
Водители не смогут проехать по средней полосе улицы Северной на пересечении с Тургенева, а также по крайней правой полосе Тургенева от Северной до Артиллерийской.
Конусы против езды по обочине:
Департамент транспорта рекомендует альтернативные маршруты:
- по улицам Калинина и Кубанская набережная при движении в сторону Юбилейного микрорайона;
- по улицам Котовского, Рылеева, Красных Партизан, Бабушкина и Братьев Игнатовых при движении в сторону Славянского микрорайона.
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