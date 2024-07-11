В Краснодаре на углу улиц Северной и Тургенева ограничат движение транспорта почти на месяц

11 июля мэрия Краснодара сообщила, что на участке улиц Северной и Тургенева перекроют движение транспорта с 15 июля по 20 августа. Ограничение введут из-за строительства нового водопровода.

Водители не смогут проехать по средней полосе улицы Северной на пересечении с Тургенева, а также по крайней правой полосе Тургенева от Северной до Артиллерийской.