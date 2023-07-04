На участке трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае на восемь дней перекроют движение

Оно будет действовать с 5 по 12 июля из-за ремонта на путепроводе, расположенном на 1197 км трассы М-4 «Дон» в районе станицы Павловской. Чтобы выполнить монтаж балок, на 0 км Р-217 «Кавказ» в районе автокассы движение будут закрывать в светлое время суток четырежды — два раза в направлении Москвы и два — в сторону Новороссийска. Время каждой паузы составит около 15 минут.

Компания «Автодор» просит автомобилистов быть внимательными в пути и учитывать данную информацию при планировании маршрутов движения.