На участке трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае на восемь дней перекроют движение
В Краснодарском крае временно ограничат движение на 1197 км трассы М-4 «Дон»
Оно будет действовать с 5 по 12 июля из-за ремонта на путепроводе, расположенном на 1197 км трассы М-4 «Дон» в районе станицы Павловской. Чтобы выполнить монтаж балок, на 0 км Р-217 «Кавказ» в районе автокассы движение будут закрывать в светлое время суток четырежды — два раза в направлении Москвы и два — в сторону Новороссийска. Время каждой паузы составит около 15 минут.
Компания «Автодор» просит автомобилистов быть внимательными в пути и учитывать данную информацию при планировании маршрутов движения.
Как писали Юга.ру, на М-4 «Дон» по направлению к Черному морю перекрыли дорогу из-за ДТП. Речь идет об участке на территории Воронежской области.
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