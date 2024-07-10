В Краснодаре в реку Кубань выпустили больше 53 тысяч мальков осетра
В реку Кубань в районе краснодарского микрорайона Гидростроителей выпустили более 53 тысяч мальков русского осетра азово-черноморской популяции
Экологическую акцию по восполнению биоресурсов главной водной артерии края и биологическому развитию редких видов рыб провели экологи ЕвроХим-БМУ и сотрудники рыбзавода «Малек осетра» из поселка Проточного Белореченского района.
Как объясняют в ЕвроХиме, количество необходимой для зарыбления молоди ежегодно определяют отраслевые эксперты на основе заключения о промысловом запасе водных объектов.
Возраст мальков — 40-60 дней, именно в этот период они могут максимально безболезненно адаптироваться к естественной среде обитания. Перед транспортировкой молодь тщательно проверяют и взвешивают. Затем специалисты отлавливают мальков, помещают их в специальные бочки с подачей кислорода и отвозят к заранее подготовленному месту у реки. Оттуда по специальным трубам рыбу спускают в водоем.
ЕвроХим проводит такие экоакции ежегодно. Процесс зарыбления контролируют Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства и Управление ветеринарной службы Белореченского района.
«Эта работа направлена на благополучие Белореченского района и края в целом. Приятно, что именно в нашем районе теперь есть высокотехнологичное предприятие по разведению молоди осетра, которая соответствуют всем требованиям для пополнения биоресурсов Кубани. А также компания ЕвроХим, которая всегда готова к сотрудничеству и реализации таких глобальных социальных проектов», — поделился начальник Управления ветеринарной службы Белореченского района Александр Скляренко.