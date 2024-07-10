Пробка на 14 км образовалась 10 июля на трассе М-4 «Дон» в сторону Черного моря

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой, Юга.ру

В Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон» 10 июля образовалась пробка протяженностью 14 км

10 июля в Краснодарском крае на пути к Чёрному морю снова образовался затор. Пробка на трассе М-4 «Дон» после Горячего Ключа достигла 14 км — с 1399-го по 1413-й км.

На преодоление расстояния от станицы Пятигорской почти до села Молдовановка, согласно сервису «Яндекс Карты», у водителей уйдет около 60 минут.

  • © Скриншот с сайта yandex.ru/maps
    © Скриншот с сайта yandex.ru/maps

По дороге от Черного моря затруднений в автомобильном движении нет. 

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Напомним, синоптики прогнозируют 10 и 11 июля местами в Краснодарском крае сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 20-22 м/с.

Как писали Юга.ру, власти Горячего Ключа рассказали, как ГАИ борется с пробкой на трассе к Черному морю. У виадука, по которому трасса М-4 «Дон» проходит над заездом в город, установили закрепленные конусы, которые не позволяют ехать по обочине. Это должно значительно снизить нагрузку к участку с сужением проезжей части.

Горячий Ключ дорога на курорт Курорты и туризм Пробки Ремонт дорог

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Пробка на 14 км образовалась 10 июля на трассе М-4 «Дон» в сторону Черного моря

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