Пробка на 14 км образовалась 10 июля на трассе М-4 «Дон» в сторону Черного моря
В Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон» 10 июля образовалась пробка протяженностью 14 км
10 июля в Краснодарском крае на пути к Чёрному морю снова образовался затор. Пробка на трассе М-4 «Дон» после Горячего Ключа достигла 14 км — с 1399-го по 1413-й км.
На преодоление расстояния от станицы Пятигорской почти до села Молдовановка, согласно сервису «Яндекс Карты», у водителей уйдет около 60 минут.
По дороге от Черного моря затруднений в автомобильном движении нет.
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Напомним, синоптики прогнозируют 10 и 11 июля местами в Краснодарском крае сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 20-22 м/с.
Как писали Юга.ру, власти Горячего Ключа рассказали, как ГАИ борется с пробкой на трассе к Черному морю. У виадука, по которому трасса М-4 «Дон» проходит над заездом в город, установили закрепленные конусы, которые не позволяют ехать по обочине. Это должно значительно снизить нагрузку к участку с сужением проезжей части.