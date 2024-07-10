Пробка на 14 км образовалась 10 июля на трассе М-4 «Дон» в сторону Черного моря

10 июля в Краснодарском крае на пути к Чёрному морю снова образовался затор. Пробка на трассе М-4 «Дон» после Горячего Ключа достигла 14 км — с 1399-го по 1413-й км.

На преодоление расстояния от станицы Пятигорской почти до села Молдовановка, согласно сервису «Яндекс Карты», у водителей уйдет около 60 минут.