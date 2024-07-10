В Краснодарском крае временно отменят две «Ласточки»

Краснодарский край

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  • «Ласточка» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    «Ласточка» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Сразу две электрички между Туапсе и Сочи не будут ходить 15 июля

9 июля пресс-служба СКЖД сообщила, что на Черноморском побережье временно изменится график движения пригородных поездов. 

По маршруту Туапсе — Имеретинский курорт 15 июля не будут ходить две «Ласточки». Одна из них отправляется в 07:36 из Туапсе, вторая — в 18:56 из Имеретинского курорта.

«Лист ожидания» от РЖД:

При этом пригородный поезд №6801 Туапсе — Имеретинский Курорт, который отправляется из Туапсе в 04:45, проследует по маршруту сдвоенным составом. Он не будет останавливаться на платформах Спутник и Мамедова Щель.

Подробнее о расписании пригородных поездов можно узнать на сайте «Кубань Экспресс-Пригород» в разделе «Расписание», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Как писали Юга.ру, РЖД планируют запустить туристический поезд с прозрачным вагоном в 2025 году.

Железная дорога Поезда РЖД Сочи Туапсинский район

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