В Краснодарском крае временно отменят две «Ласточки»

Сразу две электрички между Туапсе и Сочи не будут ходить 15 июля

По маршруту Туапсе — Имеретинский курорт 15 июля не будут ходить две «Ласточки». Одна из них отправляется в 07:36 из Туапсе, вторая — в 18:56 из Имеретинского курорта.

При этом пригородный поезд №6801 Туапсе — Имеретинский Курорт, который отправляется из Туапсе в 04:45, проследует по маршруту сдвоенным составом. Он не будет останавливаться на платформах Спутник и Мамедова Щель.

Подробнее о расписании пригородных поездов можно узнать на сайте «Кубань Экспресс-Пригород» в разделе «Расписание», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».