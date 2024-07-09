На Сочи надвигается грозовой фронт. В горах из-за непогоды закрывают туристические объекты

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики прогнозируют в горах Сочи сильные дожди и грозы

9 июля администрация Сочи сообщила, что синоптики прогнозируют на территории города и федеральной территории Сириус сильные дожди с грозами. Все службы работают в режиме повышенной готовности.

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Грозовой фронт надвигается и на горнолыжные курорты. Так, «Роза Хутор» закрыл популярные туристические объекты. Большой подвесной мост не работает, людей не пускают на мост на пике «Вересковая тропа» и в парк водопадов «Менделиха». Канатная дорога «Эдельвейс» сначала функционировала только на подъем, потом её полностью закрыли вместе с тропами «Лабиринт» и «100 пихт».

Для туристов недоступны все тропы Южного склона, родельбан, тюбинг, качели на пике, лесная и горная зоны «Йети парка». Закрыты тропы В-1, «Йети путь к альпакам» и «Озерный трэверс».

Курорт «Красная Поляна» из-за грозового фронта закрыл канатные дороги «Аибга», «Черная пирамида», «Вершина» и «Реликтовый лес».

10 и 11 июля местами в Краснодарском крае ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 20-22 м/с.

Как писали Юга.ру, синоптики зафиксировали 8 июля температурные рекорды в Краснодаре, Туапсе, Приморско-Ахтарске и Анапе.

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