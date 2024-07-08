Мэрия Краснодара предложила заменить незавершенное граффити на Органном зале на новый мурал

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/emnaumov/3659
    © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/emnaumov/3659

Глава Краснодара Евгений Наумов предложил заменить граффити со скрипачкой на фасаде МКЗ на изображение семьи. Жители могут проголосовать

8 июля мэр Краснодара Евгений Наумов предложил стереть незавершенное граффити на здании администрации и Органного зала.

На месте прежней картины итальянского художника Луиджи Мариа Мураторе может появиться изображение семьи, которое жители регионов нарисовали на выставке «Россия» в Москве.

Во всю стену:

«Устроим голосование. Если идею поддержите, реализуем ее», — написал мэр в своем телеграм-канале.

Голосование проходит на сайте мэрии до 15 июля.

Справка. В 2019 году стену здания мэрии Краснодара и МКЗ (Органный зал) на улице Красной начал расписывать итальянский художник Луиджи Мариа Мураторе, также известный как Raptuz. Однако из-за пандемии коронавируса он не закончил работу. В 2022 году новое граффити должен был создать краснодарский стрит-арт художник Георгий Куринов, мэрия просила жителей выбрать эскиз, но проект так и не стартовал.

Как писали Юга.ру, 28 мая краснодарский художник Вячеслав Евса рассказал в подкасте журналисту Антону Смертину о том, что он готов создать мозаичное панно на здании мэрии и Органного зала. Художник отметил, что хочет возродить искусство мозаики, а также, по его словам, мозаика долговечнее граффити.

Краснодар стрит-арт Художники

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