Мэрия Краснодара предложила заменить незавершенное граффити на Органном зале на новый мурал

Глава Краснодара Евгений Наумов предложил заменить граффити со скрипачкой на фасаде МКЗ на изображение семьи. Жители могут проголосовать

8 июля мэр Краснодара Евгений Наумов предложил стереть незавершенное граффити на здании администрации и Органного зала.



На месте прежней картины итальянского художника Луиджи Мариа Мураторе может появиться изображение семьи, которое жители регионов нарисовали на выставке «Россия» в Москве.

Во всю стену: Онлайн-тур по самым большим граффити Краснодара

«Устроим голосование. Если идею поддержите, реализуем ее», — написал мэр в своем телеграм-канале.



Голосование проходит на сайте мэрии до 15 июля.

Справка. В 2019 году стену здания мэрии Краснодара и МКЗ (Органный зал) на улице Красной начал расписывать итальянский художник Луиджи Мариа Мураторе, также известный как Raptuz. Однако из-за пандемии коронавируса он не закончил работу. В 2022 году новое граффити должен был создать краснодарский стрит-арт художник Георгий Куринов, мэрия просила жителей выбрать эскиз, но проект так и не стартовал.