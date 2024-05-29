Краснодарский художник предложил заменить граффити на Органном зале мозаикой, поскольку она долговечнее

Краснодарский край

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  • Незаконченая работа Луиджи Мариа Мураторе © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Незаконченая работа Луиджи Мариа Мураторе © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Член Союза художников России Вячеслав Евса готов создать мозаичное панно на здании мэрии и Органного зала. Последние пять лет на этой стене остается незаконченным граффити итальянского автора

28 мая художник Вячеслав Евса рассказал в подкасте журналисту Антону Смертину о том, что он готов украсить мозаикой здание администрации Краснодара и Органного зала, перекрыв незаконченное итальянским мастером граффити.

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Художник отметил, что хочет возродить искусство мозаики и создать масштабное панно именно в центре города. Также по его словам, мозаика долговечнее граффити, поэтому это еще и выгодно.

«Смальта — это действительно вечный материал, который практически не выгорает, не обсыпается, ничего с ним не бывает сотни лет. Граффити могут быть где-то по районам, но в центре все-таки именно мозаичное панно должно украшать наш город».

Справка. В 2019 году стену здания мэрии Краснодара и МКЗ (Органный зал) на улице Красной начал расписывать итальянский художник Луиджи Мариа Мураторе, также известный как Raptuz. Однако из-за пандемии коронавируса он не закончил работу. В 2022 году новое граффити должен был создать краснодарский стрит-арт художник Георгий Куринов, мэрия просила жителей выбрать эскиз, но проект так и не стартовал.

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Краснодар стрит-арт Художники

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