Краснодарский художник предложил заменить граффити на Органном зале мозаикой, поскольку она долговечнее
Член Союза художников России Вячеслав Евса готов создать мозаичное панно на здании мэрии и Органного зала. Последние пять лет на этой стене остается незаконченным граффити итальянского автора
28 мая художник Вячеслав Евса рассказал в подкасте журналисту Антону Смертину о том, что он готов украсить мозаикой здание администрации Краснодара и Органного зала, перекрыв незаконченное итальянским мастером граффити.
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Художник отметил, что хочет возродить искусство мозаики и создать масштабное панно именно в центре города. Также по его словам, мозаика долговечнее граффити, поэтому это еще и выгодно.
«Смальта — это действительно вечный материал, который практически не выгорает, не обсыпается, ничего с ним не бывает сотни лет. Граффити могут быть где-то по районам, но в центре все-таки именно мозаичное панно должно украшать наш город».
Справка. В 2019 году стену здания мэрии Краснодара и МКЗ (Органный зал) на улице Красной начал расписывать итальянский художник Луиджи Мариа Мураторе, также известный как Raptuz. Однако из-за пандемии коронавируса он не закончил работу. В 2022 году новое граффити должен был создать краснодарский стрит-арт художник Георгий Куринов, мэрия просила жителей выбрать эскиз, но проект так и не стартовал.
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