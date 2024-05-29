Член Союза художников России Вячеслав Евса готов создать мозаичное панно на здании мэрии и Органного зала. Последние пять лет на этой стене остается незаконченным граффити итальянского автора

28 мая художник Вячеслав Евса рассказал в подкасте журналисту Антону Смертину о том, что он готов украсить мозаикой здание администрации Краснодара и Органного зала, перекрыв незаконченное итальянским мастером граффити.

Художник отметил, что хочет возродить искусство мозаики и создать масштабное панно именно в центре города. Также по его словам, мозаика долговечнее граффити, поэтому это еще и выгодно.

«Смальта — это действительно вечный материал, который практически не выгорает, не обсыпается, ничего с ним не бывает сотни лет. Граффити могут быть где-то по районам, но в центре все-таки именно мозаичное панно должно украшать наш город».