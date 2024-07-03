Власти Сочи запретили ездить на электросамокатах по пляжам и набережным

Краснодарский край

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  • Самокат на набережной © Фото Eduardo Alvarado, unsplash.com
    Самокат на набережной © Фото Eduardo Alvarado, unsplash.com

По набережным и пляжам Сочи теперь нельзя кататься на электросамокатах. Компании-прокатчики уже убрали эти территории из маршрутов СИМ

3 июля мэрия Сочи сообщила об ограничении движения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) по набережным и пляжным территориям. 

Решение приняли по итогам выездов административных комиссий. Компании, предоставляющие электросамокаты в аренду, уже скорректировали программное обеспечение и маршруты. 

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«С мая по сентябрь курорт планирует принять свыше 4,6 млн человек. Наши основные усилия направлены на обеспечение безопасного и комфортного отдыха как гостей, так и жителей курорта», — отметил замглавы курорта Олег Бурлев.

Как писали Юга.ру, мэрия Армавира требует от сервиса кикшеринга убрать с улиц стоянки электросамокатов.

В Краснодаре запретили ездить на электросамокатах по улице Красной. Запрещающие знаки установили в районе Александровского бульвара. 

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Власти Сочи запретили ездить на электросамокатах по пляжам и набережным
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