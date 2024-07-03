Власти Сочи запретили ездить на электросамокатах по пляжам и набережным
По набережным и пляжам Сочи теперь нельзя кататься на электросамокатах. Компании-прокатчики уже убрали эти территории из маршрутов СИМ
3 июля мэрия Сочи сообщила об ограничении движения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) по набережным и пляжным территориям.
Решение приняли по итогам выездов административных комиссий. Компании, предоставляющие электросамокаты в аренду, уже скорректировали программное обеспечение и маршруты.
Читайте также:
«С мая по сентябрь курорт планирует принять свыше 4,6 млн человек. Наши основные усилия направлены на обеспечение безопасного и комфортного отдыха как гостей, так и жителей курорта», — отметил замглавы курорта Олег Бурлев.
Вчера, 16:27 РекламаКлюч от всего — в твоем смартфоне
Как умные решения обеспечивают безопасность и экономят время жильцов многоквартирных домов в Краснодаре
Вчера, 18:29«Один театр», зрители и телеграм-бот создали спектакль о семье
В Краснодаре его бесплатно покажут 5 и 6 июля