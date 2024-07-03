Власти Сочи запретили ездить на электросамокатах по пляжам и набережным

По набережным и пляжам Сочи теперь нельзя кататься на электросамокатах. Компании-прокатчики уже убрали эти территории из маршрутов СИМ

3 июля мэрия Сочи сообщила об ограничении движения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) по набережным и пляжным территориям. Решение приняли по итогам выездов административных комиссий. Компании, предоставляющие электросамокаты в аренду, уже скорректировали программное обеспечение и маршруты.

«С мая по сентябрь курорт планирует принять свыше 4,6 млн человек. Наши основные усилия направлены на обеспечение безопасного и комфортного отдыха как гостей, так и жителей курорта», — отметил замглавы курорта Олег Бурлев.