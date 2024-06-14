Мэрия Армавира требует от сервиса кикшеринга убрать с улиц стоянки электросамокатов

Краснодарский край

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  • © Фото Игоря Старкова, unsplash.com
    © Фото Игоря Старкова, unsplash.com

Администрация Армавира требует от сервиса «ЮрентБайк» убрать стоянки электросамокатов. Арбитражный суд поддержал мэрию, однако прокатчик подал апелляцию

13 июня «Ъ» сообщил, что компания «ЮрентБайк.ру» подала апелляцию на решение арбитражного суда Краснодарского края по иску администрации Армавира.

Мэрия в ходе проверки выяснила, что фирма разместила пункты проката электросамокатов на местах, не включенных в городскую схему размещения стоянок. Таким образом, сервис кикшеринга использует муниципальные земли без разрешений и оплаты.

Компания «ЮрентБайк.ру» утверждает, что размещение пунктов проката самокатов является бесстанционным. Однако на карте в мобильном приложении сервиса указаны конкретные места, где можно взять и оставить электросамокат.

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Арбитражный суд Краснодарского края в марте 2024 года обязал сервис кикшеринга освободить общественные пространства от парковок. В ответ на это «ЮрентБайк.ру» подал апелляцию, но суд поддержал мэрию Армавира. Сервису нужно в течение десяти дней убрать самокаты с улиц. Ответчик снова подал апелляционную жалобу.

Как ранее Юга.ру, во втором квартале 2024 года в парках Краснодара и на бульваре в центре города запретят ездить на электросамокатах.

Армавир Правосудие Самокаты Суд Транспорт

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