Мэрия Армавира требует от сервиса кикшеринга убрать с улиц стоянки электросамокатов

Администрация Армавира требует от сервиса «ЮрентБайк» убрать стоянки электросамокатов. Арбитражный суд поддержал мэрию, однако прокатчик подал апелляцию

13 июня «Ъ» сообщил, что компания «ЮрентБайк.ру» подала апелляцию на решение арбитражного суда Краснодарского края по иску администрации Армавира.

Мэрия в ходе проверки выяснила, что фирма разместила пункты проката электросамокатов на местах, не включенных в городскую схему размещения стоянок. Таким образом, сервис кикшеринга использует муниципальные земли без разрешений и оплаты.

Компания «ЮрентБайк.ру» утверждает, что размещение пунктов проката самокатов является бесстанционным. Однако на карте в мобильном приложении сервиса указаны конкретные места, где можно взять и оставить электросамокат.