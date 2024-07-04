Тайный культ, воскресший маньяк, зловещий маяк. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 4 июля

Рассказываем, что нового можно посмотреть в кинотеатрах Краснодара с 4 июля (18+)

Детективный триллер «Город страха» (18+) рассказывает про опытного социального психолога Бена Монро. Мужчину приглашают в Берлин оказать помощь полиции в расследовании массового убийства членов тайного культа. Пока он почти всё время пропадает на работе, его дочь знакомится с парнем, который посвящает её в местную субкультуру. В какой-то момент девушка оказывается в большой опасности. В хорроре «Нежить» (18+) компания студентов находит в лесу кулон на цепочке и нечаянно воскрешает маньяка Джонни. Он отправляется на поиски принадлежащей ему вещи.

Байопик «Объясни мне, любовь» (18+) рассказывает об австрийской писательнице Ингеборг Бахман и её отношениях с драматургом Максом Фришем. Впервые они встречаются в Париже летом 1958 года и страстно влюбляются друг в друга. В поисках свободы герои отправляются в совместное путешествии в Египет. Испанская авантюрная комедия «Отчаянные наследники» (18+) рассказывает о каталонском семействе Гайардо. Члены знатного рода съезжаются в поместье на похороны вырастившей их любимой няни. Отказавшись исполнить её завещание, они начинают получать послания, каждое из которых раскрывает неприглядную правду о каждом.

Итальянская романтическая комедия «Из Тосканы с любовью» (16+) рассказывает о двух братьях. Фред — известный актер, у которого нет отбоя от поклонниц. Его старший брат Фоско — стеснительный неудачник, работающий в супермаркете. Фред решает отдохнуть от городской суеты и отправляется к родственнику в семейный особняк. Совместные приключения заставят братьев пересмотреть свои взгляды на женщин. Во французском комедийном роуд-муви «Развесёлые каникулы» (16+) семье Хендриксов не сидится на одном месте. Они решили собраться и вместе поехать к Атлантическому побережью. В дороге постепенно раскрываются творческие таланты каждого и сглаживаются конфликты.

В семейной комедии «Самая нескучная школа» (6+) Максу и его одноклассникам приходится каждый день соблюдать кучу абсурдных правил. За малейший проступок всем грозят суровые наказания. Но Распутин Рампус из бюро по борьбе со скукой решает вернуть веселье в учебное заведение. Герои приключенческого фэнтези «Хранители пяти королевств» (12+) — Пэтси и её дедушка. Они мирно живут в городке, затерянном на карте. Однажды герои обнаруживают реликвию из древних легенд, которая переносит их в волшебный мир, населенный странными существами.

В анимации «Тайная жизнь животных: Пернатые приключения» (6+) семья Катури покидает лес после начала стройки на месте своего гнезда. В большом городе героев на каждом шагу поджидают опасности. Так, отбившихся от матери птенцов караулит банда коварных кошек. Фэнтези «Самая большая луна» (16+) рассказывает о людях, наделённых необычными способностями. Эмеры могут управлять человеческими эмоциями и не чувствуют боли, а также не способны любить. Когда существование расы оказывается под угрозой вымирания, Денис отправляется на поиски избранной.

Триллер «Ханна. В игре» (18+) рассказывает о профессиональном геймере, которая страдает острой агорафобией. У нее есть специальный аппарат, который изучает активность мозга, что позволяет девушке усовершенствовать свои навыки. Со временем у героини возникают сомнения, не контролируют ли её сознание. В мистическом хорроре «Паранормальное. Маяк» (18+) Лидия переживает смерть матери. Её отец Пабло как может заботится о дочери. Вместе они переезжают в далекий маяк, доставшийся им в наследство от деда. Вскоре у девушки появляется друг.